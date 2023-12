È allerta sicurezza. Cancellate immediatamente quest’app dal vostro smartphone, è molto pericolosa per i dati personali.

I nostri smartphone hanno come “motore” principale le app. Se ne trovano a migliaia, sia già preinstallate dai sistemi operativi che scaricabili gratuitamente o a pagamento tramite gli appositi Store. Tuttavia bisogna sempre stare attenti a quali utilizzare, perché ce ne sono alcune che sono potenzialmente molto pericolose per i nostri dati e le informazioni sensibili.

In particolare quelle di terze parti e non verificate, con il rischio che si evidenzia soprattutto su Android. Il sistema operativo di Google dà infatti modo di scaricare qualsiasi tipo di software anche da Internet, semplicemente tramite il download un file APK. Proprio negli ultimi giorni, è emersa un’allerta sicurezza che dovrebbe interessare chiunque. Vi consigliamo di cancellare subito quest’app dal vostro smartphone, altrimenti potreste rischiare di correre enormi rischi.

Se avete quest’app, cancellatela dallo smartphone: i vostri dati sono in pericolo

C’è un’app che probabilmente avete sul vostro smartphone che dovreste cancellare subito. Innanzitutto per motivi di sicurezza, per via dei vostri dati che potrebbero essere messi a rischio. Ma anche e soprattutto perché è inutile, in quanto ci sono funzionalità interne rese disponibili su Android ed iOS che fanno la stessa cosa.

Ci riferiamo in particolare a tutte quelle applicazioni dedicate allo scassinamento dei documenti. I rischi ci sono soprattutto quando si utilizzano servizi non verificati e scaricati da fonti esterne. È uno degli strumenti di “camuffamento” più spesso adottato da hacker e cybercriminali, che richiedono i permessi per accedere a galleria e altre informazioni personali e potenzialmente potrebbero rubare tutto e mettervi in guai grossi.

Come detto, potete eseguire questa comoda operazione direttamente con le app disponibili di default sul vostro telefono. Se avete un device Android, aprite il servizio di Google Drive e poi fate tap sull’icona della fotocamera. Così potrete inquadrare il documento e scansionarlo precisamente in qualche istante. Stesso discorso per iPhone. In questo caso, tenete premuto sull’app Note e nel menu pop-up ci sarà anche la voce Scansiona documento.

Cliccateci sopra e accederete alla fotocamera con cui inquadrare il foglio da salvare in PDF nella Galleria. Nulla di più semplice! In questo modo, avrete sempre a vostra disposizione uno strumento utile per eseguire quest’operazione. E al tempo stesso non correrete più alcun rischio legato all’utilizzo di software di terze parti potenzialmente pericolosi e utilizzati da malintenzionati in rete per poter far avviare il meccanismo di truffa.