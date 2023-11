Allerta iPhone, malfunzionamento a causa del freddo: i trucchi per evitare che la batteria venga prosciugata

Può accadere che il tuo iPhone non funzioni bene per colpa del freddo: ecco alcuni metodi per impedire che la batteria si scarichi.

Ci saremo sicuramente accorti del fatto che il nostro iPhone risenta molto del cambiamento della temperatura. D’estate, quando queste schizzano a gradi elevatissimi, il nostro telefono potrebbe surriscaldarsi più del dovuto e rischiare di spegnersi.

In casi come questo, la cosa migliore sarebbe quella di mettere in pausa qualsiasi attività e posizionare il nostro cellulare in un luogo più fresco, dandogli il tempo di riprendersi. Allo stesso modo, quando fa freddo, il telefono va incontro ad una sorta di congelamento che lo porta a consumare tantissima energia. Sembra quasi che l’iPhone, allo stesso modo del corpo umano, usi tanta energia per non andare incontro all’ibernazione.

Questo tipo di processo può essere abbastanza fastidioso, in quanto potrebbe utilizzare una dose davvero consistente di batteria, lasciandoci a secco. Soprattutto se ne abbiamo già poca, rischieremmo di consumarla tutta e di avere il cellulare fuori gioco. Per evitare questo tipo di malfunzionamento, vi sono tutta una serie di trucchi che possiamo mettere in atto e risparmiare la batteria del nostro iPhone quando fa molto freddo.

Malfunzionamento a causa del freddo: tutti i trucchi da mettere in atto per evitare che l’iPhone consumi tutta la batteria

Quando fa molto freddo, possiamo risparmiare la batteria del nostro iPhone grazie ad alcuni trucchetti davvero semplici e facili da mettere in pratica. In primo luogo, è necessario tenere il telefono in un luogo caldo, che non risenta eccessivamente della temperatura esterna. Da evitare assolutamente, però, è l’idea di riscaldare l’iPhone con una fonte esterna, come ad esempio un phon.

Risulta invece davvero intelligente tenere il cellulare dentro a una tasca, dove la temperatura sarà più calda rispetto all’esterno, ma allo stesso tempo non così tanto da danneggiarlo. Se ci troviamo fuori e non abbiamo nessuna tasca, allora possiamo decidere di usare le nostre stesse mani.

Il fatto di tenere il nostro iPhone in tal modo, infatti, riuscirà a riscaldarlo ed evitare che questo consumi tutta la batteria. Un altro trucchetto utile è quello di metterlo nella borsa, quando ci si trova all’esterno, oppure di portarlo a contatto con i nostri indumenti e riscaldarlo manualmente. In questo modo potremo far sì che il telefono mantenga una temperatura tale da non abbandonarci improvvisamente.