Miracolo nell’ospedale della fiction “Cuori”: i medici hanno fatto qualcosa di mai visto

L’ospedale della fiction Cuori ha messo a segno quello che a tutti gli effetti sembra un miracolo: i medici hanno fatto l’incredibile.

Potrebbe sembrare la trama di una delle puntate della fiction Cuori, la serie tv che ha da poco chiuso la sua seconda stagione con grande successo. Il motivo è infatti legato all’intervento miracoloso fatto dai medici, proprio a Torino, all’interno dell’ospedale delle Molinette.

Il luogo è lo stesso in cui si svolge la fiction, peccato che questa volta non sia finzione, ma pura e semplice verità: cardiochirurghi, ginecologi, neonatologi, infermieri, anestesisti e ostetriche hanno lavorato insieme per compiere quello che a tutti gli effetti può essere considerato un miracolo.

Ad averlo raccontato tra le pagine del settimanale Di Più è stata Eleonora Smiroldo, la donna che è stata salvata con un intervento al cuore. E con lei anche il suo bambino, il quale proprio nello stesso momento è stato operato in una sala vicina alla sua. Un’impresa che sembrava destinata a fallire.

Come in Cuori: i medici delle Molinette di Torino compiono un vero miracolo

“È stato un miracolo e ancora non ci credo” ha detto Eleonora nella sua intervista parlando appunto di quello che le è successo, e lo stesso vale per suo figlio: “Abbiamo cercato questo bambino per sei anni e non arrivava, avevo perso le speranze e poi sono rimasta incinta in modo naturale”.

Una gravidanza che è stata un prodigio e che stava andando per il meglio, fino ad un certo punto: la donna ha iniziato a sentirsi sempre stanca e affaticata anche facendo il minimo sforzo, all’inizio nessuno aveva capito di cosa si trattasse, fino al nuovo ricovero voluto dalla sua ginecologa. Così le è stato diagnostico un tumore cardiaco raro che seppur benigno comprometteva il battito del cuore, motivo per cui è stata operata con una certa urgenza dai medici che a tutti gli effetti le hanno salvato la vita.

“Nel giro di poche ore hanno allertato l’unità di Cardiochirurgia delle Molinette e mi hanno trasferito là. ‘Salvate il mio bambino, non pensate a me'” sono state le parole della donna, con grande disperazione. Ma i medici sono riusciti in un’impresa impossibile e in poco tempo hanno allestito due sale operatorie per poter salvare la vita di entrambi. Prima il taglio cesareo e poi l’intervento al cuore per togliere il mixoma: “Ricordo di aver dato un bacio a mio marito pensando che fosse l’ultimo” ha svelato Eleonora, e invece tutto è andato per il meglio.