Tesoretto Ballando con le stelle: come viene assegnato? La verità di Rossella Erra

Secondo quali criteri viene assegnato il tesoretto di Ballando con le stelle? A chiarire la situazione è stata Rossella Erra, ecco le sue parole.

Continua a tenere incollati alla televisione, Ballando con le stelle, il programma di Rai Uno che ogni sabato sera torna in onda in prima serata sotto la guida attenta di Milly Carlucci. In questo caso il motivo è strettamente legato al ruolo di Rossella Erra, lei che da tante stagioni è la tribuna del popolo.

Per i meno esperti alla trasmissione e alle sue regole, la nota opinionista ha anche il compito di assegnare una parte di tesoretto ad una delle coppie in gara che magari rischia l’eliminazione e in questo modo cambiare le sorti non solo di chi lascerà il programma, ma anche delle classifica finale.

Ma come funziona e in base a che cosa Rossella porta avanti le sue scelte? Ad averlo rivelato è stata proprio la diretta interessata che sui social, e in particolare sulla sua pagina Instagram, ne ha parlato in un breve video: ecco che cosa ha detto.

Ballando con le stelle, Rossella Erra: “L’ho salvata con il tesoretto”

Insomma, questa volta ad avere parlato della situazione tesoretto e coppie in gara è stata proprio Rossella Erra, che con un breve video social postato sulla sua pagina Instagram ha smentito quello che lo stesso Guillermo Mariotto aveva detto in puntata e che aveva a che fare con Rosanna Lambertucci.

“Io ho salvato Rosanna con il tesoretto perché, visto il malus e lo zero tuo e di Selvaggia, era arrivata a cinque punti, una cosa mai vista nella storia del programma” ha ammesso. E ancora: “Dando i miei trenta punti è salita in classifica ed ha superato Lorenzo Tano, era giusto cosi perché anche lei lavora“. Le parole della nota opinionista sembrano non lasciare spazio a dubbi e non c’è spazio per nessuna ombra di dispiacere nelle sue parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rossella Erra (@rossella.erra)

Tutto ciò è segno che non si è minimamente pentita della scelta che ha fatto, anche se la stessa ha rischiato di mandare all’eliminazione il figlio di Rocco Siffredi, che inevitabilmente è sceso in classifica. Detto questo, il percorso dello show di Rai Uno è appena cominciato e la scorsa settimana ha decretato in Ricky Tognazzi il nome del primo eliminato: che cosa succederà nella prossima puntata e quale sarà il destino del prossimo tesoretto? Non resta che attendere per scoprirlo.