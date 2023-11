Queste serie tv su Netflix ti sveleranno come funziona la mente umana, sono davvero profonde

Se sei appassionato di psicologia e mente umana, sulla piattaforma on demand Netflix puoi trovare le serie tv adatte a te.

I prodotti seriali sono ormai diventati sempre più presenti nella vita quotidiana di ciascun individuo. Tra le motivazioni principali alla base di questo successo troviamo Netflix, il colosso dell’intrattenimento on demand, nonché casa di produzione e distribuzione cinematografica di altissimo livello.

La società statunitense dimostra sempre di adattarsi ed evolversi in direzione dei gusti del proprio pubblico, riuscendo a soddisfare gli interessi di tutti gli abbonati.

Se sei appassionato di serie tv che trattano di temi legati alla psicologia e alla mente umana, Netflix offre una raccolta multimediale di ottimo livello. Prodotta e in parte diretta da David Fincher, noto per film come Fight Club e The Social Network, le stagioni della serie tv Mindhunter sono state un vero e proprio successo di pubblico. Mindhunter vede protagonisti due agenti dell’FBI i quali esplorano la mente dei criminali e dei serial killer più famosi della storia.

La serie tv di David Fincher tratta di casi di cronaca nera realmente accaduti, analizzando la psicologia di chi ha portato a termine i crimini più efferati della storia. La serie tv di Patrick Somerville, Maniac, è un viaggio intenso nella mente di chi soffre di disturbo borderline di personalità e di chi ha sempre riscontrato serie difficoltà nel relazionarsi con le altre persone. Inoltre, nel corso della storia, viene trattato il tema delicato dei rapporti con la propria famiglia.

Le migliori serie tv psicologiche su Netflix

La lista dei contenuti multimediali per gli amanti della psicologia non finisce qui. La serie Freud di Marvin Kren, prodotta dall’emittente austriaca ORF disponibile su Netflix, gioca fin dalla puntata pilota con gli elementi biografici del padre della psicanalisi. Non aspettatevi una classica biografia sul famoso Sigmund, la serie, bensì, è una rivisitazione del personaggio storico in chiave horror – psicologico. Poca psicoanalisi, dunque, e molta investigazione alla Sherlock Holmes.

Per concludere la carrellata di titoli Netflix sulla mente umana, Lie to me è la serie tv giusta per chi vuole imparare a conoscere profondamente la psicologia altrui. Nelle varie stagioni della serie, il protagonista riesce a scoprire la verità dei crimini di cui si occupa grazie allo studio attento delle espressioni facciali degli interrogati. Lie to me è un vero trattato visivo sull’inconscio umano e di come questo possa rivelarsi anche a nostra insaputa.