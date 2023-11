Se riesci a scoprire da una foto di quale serie Tv parliamo, sei un passo avanti a tutti: non sarà facile

Una delle serie tv più amate che ha tenuti incollati allo schermo milioni di spettatori. Hai capito di quale serie si tratta?

Ormai da qualche anno l’animazione per adulti ha raggiunto picchi mai esplorati prima. Merito sicuramente de I Simpson che hanno un po’ rivoluzionato il modo di fare cartoni animati, ma anche del mercato giapponese che quando arrivò in Italia ormai diversi anni fa porto con sé una vera e propria ventata di aria nuova. Come si può evincere dalla foto, il prodotto tv in questione non è infatti una serie come le altre.

Sia per come è stata realizzata sia per quello che è il suo messaggio intrinseco. Si tratta di uno sceneggiato veramente poco adatto ai bambini, poiché al suo interno è presente ogni tipo di contenuto, ma che ha letteralmente fatto impazzire gli adulti che tra risate e lacrime hanno vissuto grazie ad essa qualsiasi tipo di stato umorale.

Se si deve trovare una pecca a questa serie televisiva è che forse è durata troppo poco. Ma, allo stesso tempo, è anche stata questa sua breve durata a consegnare il titolo alla leggenda. Sei anni vissuti tutti d’un fiato per il cavallo più famoso di Hollywood e per i suoi compagni di viaggio. Se non avete capito qual è il suo nome probabilmente è perché non avete mai visto la serie, in quel caso fareste meglio a rimediare subito.

Il risultato del quiz: è lei la serie da vedere tutta d’un fiato

Chi ha visto questo capolavorao ha capito al primo sguardo che si tratta di BoJack Horseman, serie animata creata appositamente per Netflix dal regista Raphael Bob-Waksberg che nel giro di poco tempo è diventata un capostipite per quanto riguarda la categoria dramma. Si tratta di un titolo capace di far sbellicare dalle risate ma anche di far piangere a dirotto, specialmente quando vengono ripercorsi i primi anni della vita del protagonista.

La storia narra la vita di BoJack, un cavallo attore che ha vissuto il periodo migliore della sua carriera negli anni novanta. Salvo poi campare di rendita fino a che nella sua testa scatta qualcosa che lo spinge a tornare definitivamente in pista. Tuttavia, il mondo che aveva lasciato da giovane quando era in piena ascesa non lo avrebbe più ritrovato.

A fare da sfondo a questa incredibile storia ci sono tutte le emozioni umane, principalmente quelle spiacevoli che caratterizzano il personaggio di BoJack. Attore a tratti superficiale che mano mano che cresce vede sparire tutte le persone a cui ha voluto bene, lo stesso che gli è capitato con il successo. Serie tv tanto profonda capace di lasciare agli spettatori un profondo senso di amarezza.