Finalmente Cecchi Paone ha trovato un marito

Alessandro Cecchi Paone di nuovo con la fede al dito. Questa volta, invece di Cristina, ad attenderlo di fronte all’altare c’è Simone.

Una storia d’amore contro la discriminazione e lo scetticismo invadente di tutti coloro che non comprendono un sentimento così puro. Alessandro Cecchi Paone indosserà nuovamente la fede, questa volta nel rispetto della sua essenza, privato delle maschere che per anni hanno soffocato la sua quotidianità. Il noto divulgatore scientifico ha ufficializzato la sua relazione con il giovane Simone Antolini durante l’ultima edizione de’ L’isola dei famosi. La coppia ha partecipato al reality come unico concorrente, esponendosi per la prima volta al pubblico italiano e soprattutto alla temuta gogna mediatica.

Il desiderio di concretizzare il proprio rapporto, attraverso un’unione tanto legale quanto simbolica. Una fede che diventa l’emblema della lotta contro l’omofobia e il pregiudizio. Alessandro Cecchi Paone ha finalmente comunicato sui social network di aver fissato la data delle nozze. Sarà Cristina Navarro, ex moglie del conduttore, ad accompagnarlo lungo la navata. “Come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per la mia vita” – ha spiegato entusiasta – “Cristina ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili”. Alessandro Cecchi Paone realizza così il suo agognato sogno d’amore.

Fiori d’arancio per Cecchi Paone

Sabato 22 dicembre, in prossimità della Vigilia di Natale, Alessandro Cecchi Paone sposerà il compagno Simone. La cerimonia, organizzata presso la Sala d’Onore del Maschio Angioino, sarà officiata dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. La coppia, reduce da due anni di spensieratezza e condivisione, ha resistito persino alle remore iniziali dei genitori del giovane. Il divulgatore scientifico capì di aver finalmente ricevuto la loro benedizione quando, in occasione di una visita conviviale, i suoceri gli consentirono di dormire insieme al figlio nella stessa camera.

Fu proprio Simone Antolini a contattare Cecchi Paone sui social. Rimase infatti affascinato dai suoi interventi durante la pandemia e decise così di esprimergli la sua stima in chat. Contro ogni pronostico, il conduttore rispose alle lusinghe. I due iniziarono a dialogare, toccando temi molto profondi e delicati. E così, un semplice rapporto confidenziale si tramutò in un sentimento irrazionale e coinvolgente. “Napoli è pronta ad accoglierci con entusiasmo e fuochi d’artificio” – ha spiegato – “Bisogna che si vivano le unioni civili gay come quelle etero”.