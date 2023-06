Uomini e Donne finisce malissimo: tutti si sono dimenticati del motivo per cui è nato

Uomini e Donne, che succede al programma? Gli ascolti sono sempre ottimi ma il format…a settembre potrebbe arrivare il cambiamento.

In onda su Mediaset da più di vent’anni, Uomini e Donne è da tempo una garanzia per Canale 5, un must del palinsesto diurno che permette di totalizzare alla rete sempre grandissimi ascolti. Nato come un talk show sull’amore tra i due sessi, è finito per diventare alla fine un dating show e, dal caso di Costantino Vitagliano in poi, anche un “produttore” di nuovi personaggi televisivi.

Ad oggi, non è infatti raro vedere come i vari tronisti e corteggiatori, dopo la partecipazione al programma, vengano chiamati per reality show o per altri ruoli televisivi, oppure diventino influencer e modelli o modelle. Oltre a far trovare l’amore, il dating show è un vero e proprio trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo.

A quanto pare però, stando allo speciale apparso tra le pagine del nuovo numero del settimanale Nuovo TV, a partire al prossimo settembre il programma potrebbe subire un sostanziale cambiamento, anche a causa della possibile “delusione” di Maria De Filippi nei confronti dei suoi ex-tronisti. In arrivo una rivoluzione totale?

Uomini e Donne, da settembre potrebbe cambiare tutto: ecco come

Stando a quanto si legge sulle pagine di Nuovo TV, Uomini e Donne potrebbe subire un cambiamento radicale da settembre: non soltanto la possibilità di ottenere una prima serata su Canale 5, ma anche quello di vedere tra i suoi partecipanti solamente gli Over, divisi nei due parterre. Edizione dopo edizione, sempre più tronisti sarebbero interessati più che alla ricerca dell’amore alla visibilità; a prescindere dalle singole situazioni, molte delle storie iniziate da ex-tronisti sono naufragate subito dopo l’addio alle telecamere.

Un caso? Forse sì, o forse no, ma sicuramente un dato che la produzione sta valutando.”Ormai hanno scambiato il trono per un trampolino di lancio. Arrivano preparatissimi, vogliono lo sguardo delle telecamere più di quello di corteggiatori e corteggiatrici. Non cercano l’amore, ma visibilità. Per poi campare coi reality o coi social” avrebbe riportato una fonte a Nuovo TV, come si legge sul settimanale.

Insomma, nel prossimo autunno potrebbe esserci spazio solo per gli Over, più autentici e meno alla ricerca della fama: le vicende amorose di dame e cavalieri potrebbero anche occupare una prima serata della programmazione, risultando un vero e proprio asso nella manica per la programmazione Mediaset.