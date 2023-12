Vuoi insegnare le moltiplicazioni a tuo figlio? Prova questo semplice trucco proveniente dal Giappone

Tuo figlio proprio non vuole saperne di capire e riuscire ad assimilare le moltiplicazioni? Non temere, abbiamo il trucchetto che fa per te.

La matematica non è un’opinione, è quello che ci viene ripetuto sin da quando siamo piccoli. Eppure molto spesso, soprattutto quelle che sono le informazioni base, possono apparire più difficili e complesse di altre nella comprensione e nell’applicazione.

Una fase molto ostica, in particolare per i più piccolini, è rappresentata dall’apprendimento delle moltiplicazioni – soprattutto quelle a doppia cifra. Ma come possiamo fare in questo caso? Non c’è nulla da temere, perché in realtà le vie alternative per comprendere la matematica possono essere molte e anche tanto creative.

Non bisogna dunque preoccuparsi e oggi vogliamo proprio svelarvi un trucchetto giapponese che potrebbe fare al caso vostro se non sapete come far imparare le moltiplicazioni ai vostri figli. È molto semplice e ben presto non riuscirete più a farne a meno.

Il trucchetto giapponese per insegnare le moltiplicazioni ai propri figli

Quello di cui vogliamo parlarvi oggi è un trucchetto giapponese che potrebbe essere ciò di cui avete bisogno per riuscire a insegnare ai vostri figli come poter effettuare le moltiplicazioni. Immaginiamo di avere un’operazione con due numeri da una parte e un numero dall’altra, come ad esempio 34 x 4. A questo punto, com’è possibile fare per poter arrivare al risultato finale?

Come prima cosa, cominciate con l’analizzare il 3 e il 4 come se fossero dei numeri singoli, dunque con il tracciare sotto ognuno di questi due delle linee verticali corrispondenti al loro valore: pertanto, sotto il 3 tracceremo tre linee e sotto 4 ne tracceremo quattro. Arrivati a questo punto, analizziamo il numero per cui dobbiamo moltiplicare la coppia, ovvero il 4 e procediamo con il tracciare, lungo le linee verticali, ben quattro linee orizzontali in modo che possano intersecarsi.

Una volta effettuato questo procedimento, dovremo segnare tutti i punti in cui le linee si intersecano tra loro con dei puntini che andremo a contare, sommare e scrivere proprio in basso. In questo caso, dunque, indicheremo sotto il 3 ben 12 puntini mentre sotto il 4 scriveremo un 16. Arriviamo adesso all’ultima fase, ovvero un’addizione: manteniamo dunque il 6 del numero 16 mentre sommiamo il numero 1 (il primo) con quello che precede, ossia il 12.

Otterremo un primo numero che è la somma di 9 e 1, quindi 13, e un secondo numero che è il 6. Adesso non ci resta che mettere questi numeri al posto del risultato così come si presentano davanti a noi, in ordine che va sinistra verso destra. I tre numeri, in conclusione, saranno l’esito dell’operazione di partenza, ovvero 136.