Era trai i programmi più amati della prima serata: riesci a capire di quale si tratta?

Osserva attentamente gli indizi esposti nell’immagine. Ti aiuteranno a scoprire il misterioso programma televisivo.

Un format importato dalla Francia che vedeva contrapposte due squadre di vip. I gruppi, formati da cinque persone, contemplavano una lotta tra generi: gli uomini, contraddistinti da una stella, e le donne, associate ad un cuore rosa. L’obiettivo degli sfidanti risiedeva nell’accumulo di punti, necessari per la vittoria finale. Le prove potevano implicare performance di ballo oppure canzoni e karaoke. Capitava talvolta che gli autori presentassero gruppi appartenenti alla medesima categoria lavorativa: attori contro attrici, scrittori contro scrittrici, conduttori contro conduttrici e così via.

La trasmissione coinvolse particolarmente il pubblico italiano, il cui feedback positivo convinse la Rai ad investire sulla produzione di ben cinque stagioni – dal 1997 al 2001. Al timone un giovanissimo Alessandro Greco, all’epoca appena venticinquenne, il quale riuscì persino a sopperire alla mancanza di Raffaella Carrà e Sergio Japino, che abbandonarono il cast dopo la prima edizione del programma.

La professionalità del conduttore, associata all’arguzia e genialità dei nuovi autori – Cristiano Minellono e Massimo Pasquali – condussero il prodotto del canale pubblico all’apice del proprio successo televisivo. La ciliegina sulla torta, considerata successivamente un marchio di fabbrica del programma, risiedette nell’ingegnosa sigla, cantata in diretta dallo stesso Alessandro Greco. Ebbene, di inizi ne avete molti. Di quale trasmissione stiamo parlando?

Indovina il programma cult

Sicuramente le nuove generazioni avranno difficoltà a risolvere il test, a meno che non si tratti di ferventi appassionati del genere. Proseguiamo dunque con la storia della trasmissione che, nel 2001, arrivò alla sua ultimissima edizione in onda su Rai Due. Furono proprio le ultime puntate del programma a spingere i vertici del canale pubblico in favore di un cambio di rotta. Il drastico calo degli ascolti non lasciò scampo al prodotto affidato ad Alessandro Greco.

La Rai diede una seconda possibilità al reality nel 2003, contando questa volta sul talento di Daniele Bossari e dal “provocatore” Giacomo “Ciccio” Valenti. Tuttavia, anche allora non ci fu margine per un ulteriore investimento.

Ed ecco dunque la soluzione della prova di intuizione: il programma televisivo misterioso, tanto amato dal pubblico italiano, è Furore – dalla versione francese La Fureur – in onda dal 16 maggio 1997 al 10 agosto 2001, ricordato ad oggi come l’annus horribilis per il famosissimo format. Avevate indovinato? Laddove la risposta dovesse essere negativa, non demordete: sarete sicuramente più fortunati nel prossimo test.