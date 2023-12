Soffri sempre di bruciore di stomaco? Non sottovalutarlo: ecco quando devi consultare il tuo medico

Se soffri di bruciore di stomaco, non devi sottovalutare la cosa, soprattutto se in presenza di determinati sintomi.

Capita spesso, soprattutto dopo un pasto molto abbondante, di soffrire di bruciore di stomaco. Per chi ha sperimentato questo disturbo, sa bene che può essere così fastidioso e invalidante da compromettere la giornata.

A volte, per di più, non comprendiamo bene quale sia la causa scatenante, in quanto, pur mangiando in modo sano, i sintomi si presentano all’improvviso, procurandoci non poco fastidio. Se si tratta di qualcosa che accade sporadicamente, la gran parte delle volte tendiamo a sottovalutare la situazione. Magari, dopo un pranzo o una cena, in cui sappiamo di aver esagerato con dei cibi che non ci fanno propriamente bene, riteniamo sia normale sentire bruciore di stomaco.

Lo attribuiamo all’alimentazione o, in altre casistiche, sappiamo che è dovuto ad altri fattori, quali ansia, stress o preoccupazioni. È molto importante, però, quando queste condizioni si fanno frequenti, capirne il motivo ed andare a fondo del problema. A volte, infatti, il bruciore di stomaco potrebbe essere provocato da qualcosa di più grave, motivo per cui in queste situazioni si deve assolutamente consultare un medico.

Bruciore di stomaco: ecco quando preoccuparsi

Se il bruciore di stomaco si fa troppo frequente e sono presenti queste condizioni, allora è assolutamente il caso di consultare un medico e comprendere quali siano le cause effettive della problematica.

Se il bruciore è troppo forte e persistente, potrebbe trattarsi di problemi di salute anche molto seri. Potrebbe, infatti, essere scatenato da un cancro della laringe dell’esofago: in questi casi l’acido dello stomaco ritorna all’esofago, causando dei danni molto seri ai tessuti, tali da portare allo sviluppo dell’adenocarcinoma esofageo.

Potrebbe anche trattarsi di un attacco di cuore, che viene facilmente confuso con il bruciore di stomaco. I sintomi, effettivamente, di un problema cardiaco, risultano essere: senso di oppressione, dolore, battito accelerato, pelle umida, nausea e indigestione. Il bruciore allo stomaco, per di più, potrebbe anche dipendere da un’ernia iatale, ovvero quando una parte dello stomaco si schiaccia in una inferiore del torace, a causa di un’apertura nel diaframma.

Altre probabili cause del bruciore di stomaco potrebbero essere un’ulcera peptica oppure dei problemi polmonari, soprattutto quando i sintomi sono accompagnati da difficoltà respiratorie. Insomma, ogni qualvolta ci rendiamo conto che tale disturbo è accompagnato da segnali anomali, la cosa migliore da fare è rivolgersi al proprio medico.