Vivere di rimpianti è un tormento, ma puoi sfruttarlo a tuo vantaggio: cosa dice la scienza

I rimpianti sono in grado di accompagnarci lungo il percorso della nostra vita e tormentarci. Oggi la scienza ci spiega come difenderci da questo male oscuro.

Il rimpianto è spesso un compagno silenzioso nella nostra vita, capace di plasmare le nostre esistenze in maniera impercettibile ma profonda. Si tratta di un sentimento universale, intessuto nei dettagli delle scelte non fatte, delle opportunità perse e delle parole non dette. Per qualcuno può diventare un tormento. Eppure, la scienza ci dice che possiamo rivolgere tutto a nostro vantaggio. Ecco come.

Spesso, ci troviamo a riflettere su ciò che avremmo potuto fare diversamente: l’occasione di lavoro che abbiamo declinato, la relazione che abbiamo trascurato, o il sogno che abbiamo accantonato. Questi rimpianti si trasformano in ombre che percorrono la nostra esistenza, colorandola con sfumature di “e se…” e “cosa sarebbe stato se…”.

Il vivere di rimpianti è una danza sottile tra il passato e il presente, un intricato intreccio di emozioni che ci costringe a confrontarci con noi stessi. La nostalgia per ciò che non è stato si fonde con la consapevolezza di poter fare scelte diverse in futuro, creando una tensione costante nella nostra psiche.

Questo processo può anche trasformarsi in un labirinto emotivo, in cui ci perdiamo nel rimuginare su ciò che avremmo potuto evitare o raggiungere. Il vivere di rimpianti può influenzare la nostra autostima e il nostro benessere mentale. Il peso delle scelte passate può diventare un fardello difficile da portare, generando ansia e insoddisfazione.

Come trasformare i rimpianti in lezioni importanti

È cruciale imparare a convivere con i rimpianti, trasformandoli da maestri implacabili a guide sagge che illuminano il cammino futuro. La chiave per liberarsene risiede nella consapevolezza e nell’accettazione. Accogliere il fatto che le scelte passate appartengono a un capitolo concluso e che ogni decisione ha contribuito a plasmare l’individuo che siamo oggi. Ci siamo sempre detti questo. Ma ora una ricerca scientifica corre in nostro aiuto.

Se sappiamo guardare al passato nel modo giusto, possiamo migliorare il futuro. Ne sono convinti gli psicologi che studiano questo tipo di emozioni. Un sondaggio online, il World regret survey, ha raccolto 19mila pareri da 105 Paesi. È emerso come le persone più istruite abbiano maggiori rimpianti sulla carriera, mentre scendendo con il livello culturale sono sempre più frequenti quelli di tipo sentimentale.

Le azioni mancate sono le più a lungo rimpiante, attesta uno studio apparso sul Journal of Personality and Social Psychology. Mentre gli errori (che si tramutano in rimorsi) ci tormentano inizialmente, ma svaniscono più facilmente. Guardare al futuro con occhi aperti e imparare a tradurre i rimpianti in opportunità di crescita può diventare il percorso verso una vita più appagante. Riconoscere quello che sta sotto i nostri pentimenti ci aiuta ad aggiustare il tiro in futuro.

Bisogna ricordare che le delusioni migliorano le nostre capacità strategiche e di negoziazione. Perfino l’attenzione si alza: la volta successiva commetteremo lo stesso sbaglio più difficilmente. Non solo, trasformare il pentimento in consolazione. Come non rimpiangere di aver rifiutato un posto di lavoro lontano da casa, ma consolarsi con il fatto che, così, non avremmo potuto vivere nella nostra città natale. È solo un esempio, ma che ci dovrebbe spingere a immaginare l’impatto di una decisione tra 10 anni e, forse, ad avere meno rimpianti.