Come lavorare per Eurospin, aperte nuove posizioni: fino a quanto è possibile candidarsi, requisiti e come inviare la domanda

In cerca di lavoro? Ci sono ottime notizie per voi. L’azienda di grande distribuzione organizzata offre interessanti opportunità per ruoli differenti. Non lasciatevi scappare l’occasione.

Se siete alla ricerca di un posto di lavoro, il 2024 potrebbe essere l’anno giusto per voi. Una delle aziende leader nel settore della grande distribuzione organizzata sia di generi alimentari che prodotti generici di largo consumo è alla ricerca di personale. Si tratta di Eurospin Italia S.p.A.

La società è attiva da trent’anni. Fu fondata, infatti, nel 1993 dall’unione delle forze di quattro famiglie del Nord Italia, già esperte del settore: i Pozzi, i Mion, gli Odorizzi e i Barbon. Al 2004 risale l’apertura del primo punto vendita fuori dai confini nostrani, precisamente in Slovenia. Oggi Eurospin è presente anche in Croazia, avendo aperto i suoi primi discount nel 2020.

Se siete in cerca di lavoro, Eurospin offre ampie possibilità professionali: come candidarsi

Eurospin gode di circa 1.200 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale italiano. Le proposte di lavoro che offre, infatti, interessano varie aree geografiche del paese, da Nord a Sud.

In Basilicata, Campania, Lazio, Abruzzo, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige si cercano addetti ai punti vendita, con preferenza per chi ha già maturato esperienza nel settore della grande distribuzione organizzata e che sia disposto a lavorare su turni e festivi.

In sedi di lavoro presenti nelle regioni Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Abruzzo si offrono, inoltre, stage per addetti vendita. In questo caso la possibilità è rivolta a persone giovani (diplomati, laureandi e neolaureati) e non è necessaria alcuna esperienza pregressa. Addetti al settore gastronomia sono richiesti in Sicilia, Calabria, Puglia, Lombardia, Piemonte, Liguria. Si offre lavoro anche ad addetti al banco macelleria in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo, Molise, Lombardia.

Infine, ci sono opportunità aperte per i ruoli di capo negozio e vice capo negozio (Puglia, Basilicata, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Veneto) e di vice assistente filiale (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige). Eurospin cerca in aggiunta i seguenti profili nelle relative sedi di lavoro:

Manutentore – Nord Ovest Italia, Calabria;

– Nord Ovest Italia, Calabria; Tecnico di Cantiere – Calabria;

– Calabria; Addetto Booking area viaggi Stage – Verona;

– Verona; Analyst – Verona;

– Verona; Capo settore – Umbria, Toscana, Marche;

– Umbria, Toscana, Marche; Impiegato amministrativo contabile – Verona

– Verona Ingegnere redazione capitolati – Verona;

– Verona; Progettista – Verona;

– Verona; Security expert – Verona, Catania, Brindisi, Aprilia (Latina);

– Verona, Catania, Brindisi, Aprilia (Latina); Stage ufficio IT – Catania.

Se siete interessati a uno o più opportunità appena descritte, potete inviare la vostra candidatura in modo molto semplice. Basterà accedere al seguente link (https://www.eurospin.it/lavora-con-noi/ ) o cliccare QUI per essere indirizzati direttamente alla pagina giusta. Seguiranno dei colloqui individuali con la direzione del personale.