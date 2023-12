Laura Pausini è una cantante di successo ma la ricordi al suo debutto di Sanremo? Diversissima da oggi

Più di trent’anni di carriera per Laura Pausini, che ha debutto a Sanremo con un brano iconico. Vi ricordate la sua esibizione?

Cinque anni fa Laura Pausini partecipava al suo ultimo tour live, poi la crisi sanitaria ha cambiato i suoi piani e quelli di molti altri artisti suoi colleghi. Oggi l’apprezzata cantante ha deciso di tornare e di farlo con uno show che la sta vedendo esibirsi in alcune delle piazze più prestigiose del mondo. A testimonianza di come in tutto questo tempo sia riuscita ad ottenere una credibilità internazionale a dir poco da fare invidia.

Nei prossimi giorni e fino al 2024 l’artista tornerà in scena e lo farà con il suo Laura Pausini World Tour, dopo varie esibizioni in Italia la cantante preparerà i bagagli e attraverserà l’oceano per esibirsi negli USA e nell’America Latina, terra che da sempre apprezza le sue sonorità.

Insomma, ne è passato di tempo dal suo storico debutto a Sanremo. Sono trascorsi oltre 30 anni e il cambiamento per lei è stato netto, soprattutto da un visto di vista caratteriale e professionale, visto che nell’aspetto il tempo sembra essersi fermato a quel periodo.

Il debutto di Laura Pausini: il video della sua prima storica partecipazione al Festival di Sanremo

Laura Pausini aveva 21 anni quando ha debuttato nel settore musicale e, contrariamente a quanto accade oggi, dove basta un buon audio e la propria camera da letto per incidere interi album, ha dovuto aspettare la grande chance prima di mettersi in mostra. A fornirgliela fu proprio Pippo Baudo, iconico conduttore dell’ancora oggi amatissimo Festival.

Non fu affatto un esordio banale per la cantante romagnola che riuscì ad aggiudicarsi la vittoria nella categoria Nuove Proposte grazie ad un brano diventato nel giro di poco tempo leggenda. Il titolo è La solitudine e nonostante sia un pezzo di una certa età ha conservato ancora oggi la sua forza di impatto. La sua musica e il suo testo sono infatti in grado di emozionare e far commuovere il pubblico di qualsiasi età.

Quello fu di fatto l’inizio di una carriera piena di successi per la donna che ormai è considerata una delle cantanti italiane migliori della storia. Parlano per lei le sue canzoni e i numeri relativi alle sue vendite: le stime affermano che la Pausini abbia distribuito in tutto il mondo più di 70 milioni di album, traguardo che le ha permesso di mettere in bacheca la bellezza di 226 dischi di platino.