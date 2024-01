Vacanze in Veneto tra carnevale e sagre. Costo dei biglietti e alcune date da segnare

Tra gennaio e febbraio si organizzano in molte Regioni italiane divertenti feste in maschera. Tra le più famose c’è il Carnevale di Venezia. Scopriamo qualche evento in programma e cosa fare in giro per il Veneto.

Alcune settimane che precedono l’inizio della Quaresima sono caratterizzate da una festa tradizionale. Parliamo del Carnevale. Mascherarsi ha origini antichissime. In particolare i bambini amano vestirsi da supereroe. Un tempo i personaggi di riferimento erano solo quelli della commedia dell’arte, come Pulcinella, Arlecchino o Colombina. In concomitanza al travestimento in molte località in Italia si assiste a una sfilata particolare. Si tratta dei carri allegorici che passano per le vie.

Vacanze in Veneto tra carnevale e sagre di prodotti tipici

Partecipare al Carnevale di Venezia è un’esperienza suggestiva e indimenticabile. Per calli e piazze sarà facile incontrare dame e nobiluomini dal viso celato da maschere raffinate. Nei giorni 27 e 28 gennaio ci sarà l’anteprima del Carnevale diffuso. Altri eventi si concentreranno soprattutto il 3 e il 4 febbraio e poi dall’8 al 13 febbraio 2024.

Il tema di quest’anno è Ad Oriente… Il mirabolante viaggio di Marco Polo. Sono in programma spettacoli di strada, commedie, laboratori artistici e anche feste legate al Capodanno cinese.

In Darsena andranno in scena attori e danzatori con spettacolari scenografie d’acqua, luci e immagini video. Il costo del biglietto intero per il pontile parte da 30 euro. Per un posto in tribuna il prezzo parte da 20 euro.

Un ballo in maschera con cena raffinata

Anche quest’anno si potrebbe partecipare al Dinner show & ball ufficiale del Carnevale di Venezia. Quest’anno il titolo è Alla corte del Gran Khan. A Ca’ Vendramin Calergi l’ospite sarà accolto in un ambiente esotico e raffinato curato dalla stilista Antonia Sautter. Per parteciparvi è obbligatorio indossare un costume d’epoca legato al tema di quest’anno. Le cene si terranno il 3 e il 4 febbraio e anche da giorno 8 fino al 13 febbraio. Il costo del biglietto sarebbe di 600 o di 700 euro in base al giorno scelto.

Per chi volesse scoprire altri luoghi in Veneto mangiando prodotti locali ci sarebbero poi le feste dedicate al radicchio rosso. Segnaliamo quella a Dosson che occupa i weekend tra il 26 gennaio e l’11 febbraio. Un’altra si svolge a Casaleone dal 26 al 28 gennaio e poi dal 2 al 4 febbraio.

Le vacanze in Veneto tra carnevale e sagre saranno davvero speciali.

(n.d.r. Consultare i siti ufficiali per maggiori dettagli e per prenotare gli eventi. I costi dei biglietti e le date potrebbero subire variazioni).