Tumore al pancreas, uno dei peggiori come causa di morte oncologica: ecco i sintomi a cui devi fare attenzione

Il tumore al pancreas è, ancora oggi, considerato uno dei più letali. Ecco i sintomi a cui fare attenzione, senza dimenticare la prevenzione.

Il più aggressivo e letale tra tutti. Anche perché silente, fino a quando la situazione non è ormai compromessa. Parliamo del tumore al pancreas. Un male terribile che, oggi, rappresenta una delle sfide più ardue da portare avanti in tema di contrasto alle patologie neoplastiche e tumorali. Ancor più che per gli altri tipi di cancro, in questo caso è fondamentale la prevenzione: ecco i sintomi da non sottovalutare.

Il tumore al pancreas è relativamente raro, ma la sua incidenza è in aumento. Si stima che ogni anno siano diagnosticati centinaia di migliaia di casi in tutto il mondo. I fattori di rischio includono l’età avanzata, il fumo, l’obesità e una storia familiare di malattie pancreatiche. Nel 2022 sono stati censiti 14.500 nuovi pazienti solamente in Italia. Le persone più a rischio sono quelle che rientrano nella fascia d’età compresa tra i 50 e gli 80 anni: questa tipologia di cancro è infatti molto meno frequente tra chi ha meno di 40 anni.

La consapevolezza della malattia è fondamentale per promuovere la diagnosi precoce e migliorare le prospettive di trattamento. Gli sforzi per educare il pubblico sui fattori di rischio, i sintomi e gli screening possono contribuire a identificare il tumore al pancreas nelle sue fasi iniziali, quando le opzioni terapeutiche sono più promettenti.

I sintomi del tumore al pancreas da non sottovalutare

Come accennato, uno degli aspetti più insidiosi del tumore al pancreas è la sua mancanza di sintomi evidenti nelle fasi iniziali. Spesso, i pazienti non manifestano segni di malattia fino a quando il cancro non si è diffuso in modo significativo, rendendo la diagnosi precoce un’ardua sfida.

I sintomi possono includere dolore addominale, soprattutto nella parte superiore, perdita di peso non voluta, anche per via della mancanza di appetito, ittero (colorazione gialla degli occhi e della pelle) e cambiamenti nelle feci. Non solo, anche dolore alla schiena, debolezza, nausea e vomito. Ovviamente, come detto, fondamentale è la prevenzione con controlli ciclici.

Si può tenere lontano il male anche con comportamenti virtuosi: non fumare, seguire una dieta ricca di frutta e verdura e povera di alcol ed evitare sedentarietà, sovrappeso e obesità. Le opzioni di trattamento per il tumore al pancreas dipendono dalla stadiazione della malattia. La chirurgia, la chemioterapia e la radioterapia sono comuni approcci terapeutici. Tuttavia, la limitata efficacia di tali pratiche nelle fasi avanzate sottolinea l’importanza della ricerca scientifica per sviluppare cure più efficaci e mirate.