Solo i più svegli riescono a sciogliere questo rebus: hai 20 secondi, mettiti alla prova

Credi di essere molto bravo con i rebus? Allora prova a risolvere questo: tante persone sbagliano senza rendersene conto.

Fra le sfide più ardue che il web ci riserva troviamo i rebus. Sono degli indovinelli molto difficili da completare, che in quasi tutti i casi ci mettono a dura prova. Purtroppo richiedono una grande conoscenza di questo campo. Non possono essere risolti facilmente, motivo per cui non vanno sottovalutati. Ma se fino ad oggi nessuna prova vi ha mai dato filo da torcere, quella di oggi potrebbe diventare un serio problema.

Nella prima immagine potete vedere una serie di elementi interessanti. Si tratta di informazioni importanti e che servono ad ognuno di noi. Con esse, infatti, è possibile arrivare alla soluzione del rebus. L’obiettivo è quello di riuscire a trovare le parole mancanti nel tempo concesso. Stiamo parlando di soli 20 secondi, che sono più che sufficienti. Ma in che modo trovare la soluzione prima che il tempo scada?

Rebus da risolvere, hai 20 secondi per farlo: ci riuscirai in tempo?

Tanto per cominciare, non bisogna pensare che sia irrisolvibile. Si tratta di un rebus difficile da sciogliere, ma non impossibile in questo caso. Gli elementi che ci vengono dati sono molto importanti. Grazie a loro si può completare il test in poco tempo. E con un po’ di fortuna riuscirete persino a completarlo in anticipo. Se avete trovato la risposta, allora potete continuare a leggere: rimarrete sorpresi dal rompicapo.

La soluzione giusta era la seguente: Certezze Assolute. Come potete vedere bastava indovinare la prima parola (Tazze) e poi cambiare la “A” con una “E”, così da riuscire a creare “Certezze”. Infine con “Asso” si doveva aggiungere “Lute”, utile per formare “Assolute”. Questo era l’unico ragionamento accettato per riuscire a completare il test. Ma se non ce l’avete fatta non preoccupatevi: sarete più fortunati la prossima volta.

Questi rebus non hanno alcuna validità scientifica. Sono stati fatti per potervi mettere alla prova in maniera innocua. Non c’è nessuno scopo dietro le prove di questo tipo. Però possono essere una buona opportunità per chi tenta di completarli. Ciò che conta è che nessuno venga demoralizzato in caso di insuccesso. Dopotutto può capitare di non riuscire a completare un indovinello di questo tipo. Vi era mai capitato prima d’ora?