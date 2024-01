Nonni obbligati a mantenere i nipoti: la Cassazione stravolge tutto

La Cassazione cambia le carte in tavola, con nuove regole sull’obbligo dei nonni nel sostegno economico dei nipoti. Scopri le implicazioni di questa svolta giuridica.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sua sentenza n. 1520/2023, riafferma con forza un principio già sancito nel 2022 (Ordinanza n. 30368/2022) e inciso nel Codice Civile all’articolo 316 bis. L’avvocato Sara Cuniberti, già nota per il suo acclamato articolo del 31 marzo 2023 sulla “Decadenza della responsabilità genitoriale e adottabilità dei minori”, si adopera nuovamente per illuminarci sulla sentenza in questione, con particolare attenzione a ciò che accade quando il genitore si trova nell’impossibilità di provvedere al mantenimento del proprio figlio.

Passando ora al cuore dell’argomento, la recente sentenza della Cassazione tratta della responsabilità dei nonni nel mantenimento del nipote quando il genitore è incapace di far fronte a tale compito.

La responsabilità dei nonni se il genitore non paga

Il caso esaminato riguarda la separazione di due coniugi anni fa, con il padre del bambino che, privo di un’occupazione, viveva con i suoi genitori. Nel lontano 2010, il Tribunale di Velletri aveva affidato ai nonni paterni l’arduo compito di garantire il benessere del nipote, considerando la penuria di risorse economiche del padre.

La sentenza, ribadisce con fermezza l’importanza dell’articolo 316 bis del Codice Civile. Questa disposizione sancisce che, quando i genitori si trovano a corto di mezzi, sono gli altri ascendenti a dover tirare fuori le frecce dall’arsenale economico. In parole più semplici, se i genitori non riescono ad assicurare il necessario supporto finanziario ai propri pargoli, sono chiamati in causa nonni e parenti più stretti, pronti a scendere in campo per sopperire a tale mancanza.

La Corte ha ordinato un nuovo Appello per la definizione dei termini economici, respingendo la richiesta della nonna paterna di coinvolgere quella materna. L’obbligazione solidaristica e proporzionale di tutti gli ascendenti di pari grado, indipendentemente da chi abbia creato la situazione di insufficienza economica, è stata già sancita nel 2022. La natura sussidiaria dell’obbligo è evidenziata, sottolineando che va ad integrare le cure genitoriali in termini economici/affettivi.

Inoltre, la valutazione comparativa della situazione patrimoniale e reddituale di tutti gli obbligati diventa un elemento cruciale. La nonna paterna, beneficiaria di un’eredità favorevole, si afferma come il punto di riferimento responsabile quando il padre si trova in difficoltà economica. La “riforma Cartabia” ha inoltre influito sulla norma, portando modifiche che si applicano ai procedimenti successivi alla sua entrata in vigore.