Speri di tornare con l’ex? Mettiti il cuore in pace: questi segni cercano una nuova avventura

Ci sono dei segni che quando chiudono un rapporto sentimentale difficilmente cambiano idea. Scordati di tornare con l’ex se anche lui/lei rientra tra questi.

Chiudere una relazione non è mai semplice, sia che si prenda in prima persona la decisione sia che si venga lasciati. In entrambi i casi può esserci la consapevolezza che quel rapporto non potesse più andare avanti e si pensa che sia meglio per entrambi dividere le proprie strade, ma può essere davvero dura mettere da parte i sentimenti che si provano.

In alcuni casi, specialmente se si erano fatti dei progetti per il futuro, ci si può augurare che il partner possa ripensarci, magari perché potrebbe rendersi conto di avvertire la mancanza di chi era al suo fianco. In altri, però, questo diventa impossibile e non solo per orgoglio.

Potrai davvero tornare con l’ex o le tue speranze sono vane?

Non ci si deve vergognare quando si vorrebbe tornare con l’ex, a volte questo desiderio nasce da un sentimento fortissimo che sembra difficile possa essere cancellato del tutto. I più romantici addirittura arrivano a sostenere che il grande amore possa essere identificato solo con una persona, per questo quando sono convinti di averla trovata difficilmente faranno marcia indietro.

Questo può essere davvero fattibile se si è stati legati ad una persona che, ovviamente, prova ancora qualcosa. Non è detto, però, che chi decida di tornare dall’ex dica la verità. A volte ci si può sentire feriti per diversi motivi e si arriva a mentire sui propri sentimenti anche a se stessi.

Molti non lo sanno, ma ci sono dei segni zodiacali che raramente sono disposti a farlo, ritenendo tutto ciò quasi come un momento di debolezza. L’astrologia può permetterti di capire se chi ha fatto parte della tua vita possa cambiare idea, per altri invece le probabilità di un riavvicinamento sembrano vicine allo zero.

Scorpione (dal 23 ottobre al 21 novembre): sono uno dei segni più passionali dello zodiaco, l'idea di tornare con l'ex non fa proprio per loro. Preferiscono trovare un'altra persona piuttosto che provare a sforzarsi e a tentare di recuperare la fiducia di qualcuno che conoscono bene.

Capricorno (dal 22 dicembre al 20 gennaio): i nativi sono concreti, sanno bene cosa vogliono dal loro futuro. A volte possono stare in silenzio per quieto vivere, ma quando decidono di chiudere un rapporto lo fanno con assoluta convinzione. Raramente arriveranno a scegliere di tronare con l'ex una volta presa la propria posizione.

Ne vale davvero la pena?

Al di là del segno zodiacale di appartenenza, non sono poche le persone che rifuggono l’idea di tornare con l’ex. Alcuni finiscono per ritenere questa possibilità una sorta di “minestra riscaldata”, sottolineando come non sia casuale la fine di un rapporto, perciò se si è arrivati a quel punto è segno evidente di qualcosa che non andava davvero. Perché quindi rimuginare e fare un passo indietro?

In altre situazioni, invece, può prevalere un’idea più romantica. Si tende a ritenere che si capisca davvero l’importanza di qualcuno a cui teniamo quando si è allontanato, per questo si è pronti a fare il possibile per tentare un riavvicinamento. Insomma, ogni lasciata è persa, in modo tale che non ci sia più alcun rimpianto. In linea generale, è importante guardare dentro al proprio cuore e capire cosa si provi, solo a quel punto si avrà la garanzia di non avere sbagliato.