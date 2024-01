Se non dimagrisci è colpa dello stress, la specialista lancia l’allarme: rimedia così

Forse nessuno te l’ha mai detto prima d’ora, ma se non riesci a dimagrire potrebbe essere colpa dello stress: ecco quali sono i consigli degli esperti.

Non riuscire a dimagrire nonostante la dieta e l’esercizio fisico è più comune di quanto non si pensi. Spesso, infatti, malgrado si segua un regime alimentare ipocalorico, si pratichi sport regolarmente, si beva molta acqua e si cerchi di condurre uno stile di vita sano e dinamico, può capitare che la bilancia non segni i progressi desiderati.

Ecco, non tutti sanno che la mancata perdita di peso in questi casi può dipendere dallo stress. Un fattore sottovalutato, che in realtà è in grado di incidere profondamente non solo sul nostro benessere psichico, ma anche su quello fisico, con particolare riferimento al peso forma. A rivelarlo sarebbero gli esperti, i quali consigliano a tal proposito di adottare una serie di accorgimenti specifici.

Stress, perché non ti fa dimagrire: i consigli dell’esperta

Secondo gli esperti in materia di nutrizione, talvolta la mancata perdita di peso nonostante un regime alimentare ed uno stile di vita sano e bilanciato può dipendere dallo stress. Questo, infatti, è direttamente connesso all’elevata presenza di cortisolo nell’organismo, un concreto ostacolo al dimagrimento.

Noto comunemente come ormone dello stress, esso viene di fatto rilasciato per fronteggiare situazioni di pericolo o agitazione, aumentando i livelli di pressione arteriosa e di glicemia. Se però tali condizioni di stress si ripetono ogni giorno, il cortisolo rimane costantemente troppo alto con conseguente tendenza ad accumulare tessuto adiposo anziché ridurlo nonostante si stia facendo la dieta.

Ecco perché quando si segue un regime alimentare ipocalorico è importante intervenire anche sull’aspetto emotivo e, in particolare, sulla gestione dello stress. Pertanto, è buona norma cercare di ridurre i livelli di cortisolo attraverso una serie di accorgimenti.

Curare il riposo notturno: cerca di andare a letto sempre alla stessa ora, evitando fonti di distrazione. Piuttosto prova a conciliare il sonno con un libro, una camomilla o tisana rilassante. Inoltre, dormi almeno 6-7 ore ogni notte;

Praticare attività fisica non troppo intensa: per ridurre lo stress è consigliato fare jogging leggero e passeggiate anziché esercizi troppo intensi;

Limitare il consumo di caffè: meglio berne 1 o 2 al giorno;

Evitare gli zuccheri semplici: limita il consumo di dolcificanti e prodotti industriali come biscotti, merendine, snack, bibite, creme e dolciumi;

Aumentare il consumo di grassi buoni: includi nella dieta olio extravergine d'oliva, olive, avocado e frutta secca;

Usare erbe aromatiche e spezie: utilizza basilico, salvia, zenzero, cannella, curcuma, curry, prezzemolo, timo e alloro per insaporire i tuoi piatti;

Non saltare la colazione: aiuta il tuo organismo a cominciare la giornata con tutte le energie necessarie;

Praticare tecniche di rilassamento e meditazione: bastano 10 minuti al giorno, meglio ancora se la mattina appena svegli.

Vedrai, grazie a questi consigli ti sentirai in generale più rilassato e riuscirai a perdere peso più facilmente.