Sono i segni zodiacali che vanno più forte sulle chat di incontri: fossimo in voi inizieremmo a preoccuparci

Sapete che ci sono segni zodiacali che vanno più forti degli altri sulle chat di incontri? Ecco quali sono e come comportarsi in questi casi.

Se il vostro partner appartiene a uno di questi segni zodiacali, allora non vi resta molto da fare che monitorarlo con attenzione. A quanto pare sono molto più birichini degli altri, soprattutto sulle chat di incontri: ecco di quali si tratta.

L’oroscopo ci può dire tante cose sui nostri segni zodiacali determinando personalità, carattere e anche illustrandoci la nostra sorte in salute, lavoro e amore. Proprio in quest’ultimo campo, secondo le stelle, ci sono alcuni segni zodiacali che si contraddistinguono per una caratteristica: vanno molto forte su Tinder. Curiosi di scoprire quali sono? Ecco chi trova più corrispondenze sulle chat di incontri.

I segni zodiacali che hanno più successo sulle chat di incontri

L’associazione tra Tinder e l’oroscopo può sembrare alquanto strana, ma ci sono alcuni segni zodiacali che hanno più match di altri. A quanto pare questi sarebbero più fortunati nel trovare corrispondenze sull’app di dating secondo psychicworld.com, un sito che ha tentato proprio di scoprire il collegamento tra i due ambiti.

Le persone che ottengono più successo su Tinder, sono generalmente più fortunate in amore, e sono emerse delle incredibili associazioni tra questo fattore e i segni zodiacali. Intervistando 4.106 partecipanti, sono stati riscontrati i seguenti. In capo alla classifica troviamo senza dubbio il segno dei Gemelli che, con una percentuale dell’84% su 1000 persone, risulta essere il più fortunato con i match.

Se siete di questo segno e siete single ben venga, se invece avete un partner Gemelli vi conviene controllare la situazione. Al secondo posto abbiamo invece i nati sotto il segno dell’Acquario, che ottengono il 79% dei match ricambiati. Infine, sul podio dei tre segni più fortunati in amore c’è il Cancro con il 74% delle corrispondenze. Quali sono invece quelli che hanno meno riscontri su Tinder?

Agli ultimi posti della classifica troviamo il Capricorno, che fa match solo per il 41%. Questo secondo gli esperti dipende dal fatto che chi è nato sotto tale segno pensa sempre al lavoro, in qualsiasi momento della giornata. Nonostante sia il re del sesso, lo Scorpione non se la cava bene su Tinder. Pare che la passionalità non sia legata all’occasionalità. Sfiorano la sufficienza i Sagittario con il 49% delle corrispondenze. Cercano l’amore e non il sesso occasionale. Ecco la classifica completa: