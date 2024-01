Maria De Filippi, spunta fuori un segreto mai rivelato prima: la conduttrice si fa servire proprio da lei

Maria De Filippi è attentissima all’alimentazione, ma solo ora viene fuori un segreto mai rivelato: ecco chi cucina i suoi pasti.

È una delle donne più in vista nel mondo dello spettacolo e ci tiene tantissimo alla sua forma fisica. Maria De Filippi segue un’alimentazione particolarmente sana e fa anche tanta attività fisica. Ma sapete da chi si fa servire? Ecco il retroscena che nessuno conosceva.

Non ha mai negato che in cucina non è proprio bravissima e che preparare i pasti sia una delle sue lacune, Maria De Filippi infatti non amerebbe molto mettersi ai fornelli. A preparare le portate pertanto ci sarebbe un’altra persona, che l’aiuta in casa. La conduttrice e produttrice è nota per la sua forma fisica dettata da alimentazione sana e attività fisica: ecco chi si occupa di farle da mangiare.

Maria De Filippi, sapete chi le cucina i pasti? Tutti la conosciamo: il retroscena mai svelato

Di quello che conosciamo della conduttrice forse l’aspetto culinario mancava. Il retroscena su Maria De Filippi infatti è poco noto: chi le prepara da mangiare? La Regina di Mediaset non ha mai nascosto la sua scarsa passione per la cucina e così, durante un’intervista al programma Vieni da me di Caterina Balivo, ha rivelato che sarebbe una persona fidata a mettersi ai fornelli in casa. Tutto, però, cambia in base a cosa si debba preparare. Vediamo chi si occupa di seguire da vicino l’alimentazione della produttrice.

La chef personale di Maria è una donna del mondo dello spettacolo. Secondo quanto rivelato dalla stessa presentatrice, infatti, Sabrina Ferilli – sua compagna di lavoro ma soprattutto amica – la aiuta nei momenti in cui bisogna preparare qualche pranzo o cena particolare. Ovviamente nella casa della De Filippi c’è una signora che si occupa di preparare il cibo ogni giorno, in quanto Maria ha rivelato di non saper fare nemmeno un uovo strapazzato.

L’attrice romana, però, le darebbe supporto ogni qual volta ci sia l’occasione di dover sfornare piatti succulenti. La stessa Ferilli, all’epoca della conduzione del programma House Party, proprio insieme a Maria, parlando dell’amicizia che le lega da tempo dichiarò: “È capace di guardare con imbarazzo pure un uovo alla coque, affronta il cucinare come se fosse astrofisica, con lo stesso grado di difficoltà del calcolo della distanza tra la Terra e Marte”. Insomma un’ottima amica, ma che non sa cucinare, e a questo ci penserebbe lei che invece ama farlo!