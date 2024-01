Se usi questo trucco lo spazzolino elettronico è sempre pulito: niente più batteri

Lo spazzolino da denti dovrebbe sempre essere pulito: mai far sì che si possano depositare germi extra sulla superficie, essendo un oggetto che va a contatto con il cavo orale.

L’igiene del cavo orale è un aspetto fondamentale per stare bene in salute. Non bisognerebbe mai trascurare i denti e la mucosa orale, compresa la lingua. Questo perché germi e batteri potrebbero favorire la comparsa di carie e gengivite, insieme ad altre patologie più gravi. Veri e propri problemi che potrebbero essere contrastati attraverso la prevenzione.

In primis, mai tralasciare l’igiene orale che deve essere effettuata quotidianamente e soprattutto con gli strumenti giusti. Tutti i giorni perché bisognerebbe lavare i denti in seguito ad ogni pasto, quindi almeno dopo colazione, pranzo e cena e ovviamente spuntini. Ciò per fare sì che non si formi la placca e soprattutto che non si vadano a creare carie e altri problemi a causa dell’accumulo di cibo tra i denti.

Lo spazzolino elettrico è indispensabile per l’igiene dentaria, ma attenzione ai germi

Lo spazzolino elettrico è davvero uno strumento efficace per mantenere i denti puliti e in salute, grazie al potere rotante e pulente delle testine che raggiungono ogni dente e puliscono non solo quelli appunti, bensì le gengive, prevendo fastidi come carie e problemi gengivali. Lo spazzolino elettrico è solitamente formato da una base di appoggio che funge anche da carica, l’impugnatura e la parte della testina. Quest’ultima può essere facilmente sostituita con delle altre, quando vi è necessità.

Ebbene, il problema di questi dispositivi riguarda il contatto con l’acqua e il formarsi di muffe e sporco. Questo avviene soprattutto tra la parte finale dell’impugnatura e la base. Una sostanza scura che il più delle volte non è altro che muffa. Quando succede, bisognerebbe immergere il manico in una tazza con acqua e candeggina per poi passare alla pulizia del dispositivo (tranne della testina) e della basetta.

Per prevenire la formazione di germi, batteri e muffa è possibile fare un piccolo foro al centro di un dischetto struccante e posizionare lo stesso sulla basetta, andando bene ad incastrare il dischetto grazie al foro. L’umidità sarà trattenuta dal batuffolo. Ovviamente quest’ultimo deve essere cambiato ogni qualvolta risulta essere pregno d’acqua: basterà sostituire il dischetto, insomma.