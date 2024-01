Chiedeteli di tutto, ma non un passaggio: sono i segni più distratti alla guida

A questi segni zodiacali sarebbe meglio non chiedere mai un passaggio in macchina, poiché sono le persone in assoluto più distratte alla guida.

Non a tutti piace guidare. Sedersi al posto del conducente all’interno di un’automobile non è un’aspirazione che appartiene a chiunque, anche se ovviamente spesso e volentieri fa comodo spostarsi in macchina da un luogo all’altro piuttosto che con altri mezzi di trasporto. In auto, per dire, non c’è mai la confusione che può esserci invece dentro ad un autobus o in metropolitana.

Dipende pure dalle fasce orarie, chiaramente. Ad ogni modo, la guida può diventare alquanto stancante/frustrante, soprattutto in certe situazioni di traffico. Ma non solo, ci sono pure gli incroci che generano ansia, oppure i pedoni che non attraversano sulle strisce. Il conducente di un’auto deve stare attento a tutto, in più è necessario sensibilizzare a dovere mani e piedi.

Purtroppo in giro capita anche abbastanza frequentemente di avere a che fare con uomini o donne che non trasmettono grande sicurezza al volante. E l’incidente è sempre dietro l’angolo, quindi sarebbe opportuno analizzare in maniera più approfondita le proprie capacità ed eventualmente prendersi un po’ di tempo per migliorare prima di rituffarsi in strada.

Dall’Ariete al Toro: ecco i segni zodiacali più problematici alla guida

Neanche a dirlo, ci sono delle persone più brave di altre pure per una questione di predisposizione naturale. Affrontando il tema dal punto di vista dei segni zodiacali, ce ne sono quattro che nel maggior numero dei casi rappresentano un danno nella conduzione di un mezzo. Stiamo parlando dell’Ariete, del Sagittario, del Cancro e del Toro, come riferisce il portale 105.net.

Il primo solitamente presenta un carattere impulsivo ed irruente. È però abile a prendere decisioni in modo rapido. In più è un segno competitivo, perciò potrebbe essere considerato un ottimo pilota di auto da corsa. Ma nella vita quotidiana è incapace di mantenere la calma quando il livello dello stress si alza. Il Sagittario, invece, è tendenzialmente distratto oltre che impulsivo.

La sua spiccata curiosità potrebbe fargli perdere di vista la strada e i vari cartelli. Passiamo, poi, al Cancro: guidatore cauto e difensivo. A volte, però, diventa fin troppo prudente. È un segno caratterizzato da una natura paranoica che lo spinge ad essere costantemente sulla difensiva e ciò potrebbe renderlo un po’ lento alla guida, causando frustrazione nei passeggeri. Chiudiamo col Toro, calmo e metodico.

Allo stesso tempo, tuttavia, presenta una natura testarda e territoriale, di conseguenza potrebbe alzarsi l’asticella della competitività se qualcuno gli taglia la strada. Ad ogni modo, il Toro preferisce mantenere la sua auto immacolata, perciò quando si verifica qualcosa che gli dà fastidio lascia correre e ci rimugina sopra. Aggiungiamo che è molto geloso delle sue proprietà, dunque meglio stargli alla larga.