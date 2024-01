Se ti reputi un genio, non avrai problemi a risolvere questo test: è difficilissimo

Ti ritieni molto bravo con i test? Questo ti metterà davvero alla prova: è un indovinello particolarmente complicato.

Non tutti i test sono così semplici da risolvere. Alle volte veniamo messi davanti a degli indovinelli molto ardui da completare. Questo perché le sfide proposte non vanno sottovalutate. Chi lo fa potrebbe rischiare di fallire. Ed è per tale ragione che è consigliato prestare attenzione. Se fino ad oggi nessuna prova vi ha mai messo in difficoltà, quella di oggi potrebbe riuscirci senza problemi.

Nella prima immagine potete vedere una serie di elementi specifici. Sono tutti quanti indizi utili per riuscire a portare a termine questo test. E anche se può sembrare strano sono più che sufficienti per farlo. All’apparenza potrebbe sembrano molto difficile. In realtà non è affatto così: bisogna prestare attenzione e non sottovalutare. Ma in che modo possiamo sperare di completare questo indovinello?

Guarda gli elementi proposti, devi trovare le parole giuste: solo così completerai il test

Tanto per cominciare, non è necessario pensare che sia impossibile. Ogni test ha una difficoltà impostata che gli permette di essere completato. Altrimenti nessuna prova potrebbe essere risolta se ci pensate bene. Analizzando gli elementi in questione, riuscirete a trovare la risposta di sicuro. Avrete soltanto 30 secondi di tempo. Ce la farete? Se pensate di aver trovato le parole, allora potete continuare a leggere.

Le parole giuste erano poche, e potevano essere scovate con un po’ di pazienza. Ci riferiamo a Casco, Scopa, Pace, Cero, Rotolo, Lobo e Bosco. Tutti gli elementi dovevano essere combinati seguendo l’ultima sillaba, così da indovinare le parole. Inoltre i numeri servivano ad indicare quante lettere erano necessarie per completare il termine. Nulla di troppo difficile in questo caso. Il tempo era limitato poiché il gioco poteva essere indovinato in pochi secondi. Tuttavia, se non siete riusciti a completare il test non preoccupatevi.

Sarete sicuramente più fortunati la prossima volta. Difatti non c’è alcuna validità scientifica nella prova. Ciò che conta è che continuiate ad allenarvi con i rompicapo. Così facendo non avrete alcuna difficoltà nel completarli in futuro. Un quiz è mai riuscito a mettervi alle strette? Forse quello di oggi ce l’avrà fatta, dato che non era semplice. A renderlo complicato era il tempo breve e il fatto che le parole fossero scollegate tra loro.