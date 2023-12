Test visivo: quale parola unisce queste quattro immagini? Hai solo 20 secondi per indovinare

Pensi di sapere risolvere questo indovinello in pochissimo tempo? Metti subito alla prova tutte le tue capacità.

I test sono dei giochi divertenti che possono essere fatti in un paio di minuti e che permettono di divertirsi e di trascorrere alcuni momenti di tranquillità, lontani dallo stress della quotidianità.

Se quindi hai voglia di divertirti e di mettere al tempo stesso alla prova le tue abilità, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare le quattro immagini proposte qui sopra e riuscire a capire quale sia il termine in grado di metterle tutte in correlazione. Messo in questo modo potrebbe sembrare un test abbastanza facile, ma la difficoltà maggiore sta nel fatto che avrai solamente 20 secondi di tempo per riuscire a scoprire quale sia il termine misterioso.

Proprio per questo ti suggerisco di mettere un timer in modo tale da non eccedere con il tempo e da poter rimanere entro quello stabilito dalle regole, e solamente una volta in cui esso sarà arrivato a zero, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e vedere se sei riuscito a indovinare quale sia il termine in questione.

Il test della parola: e te sei riuscito a indovinare?

Per riuscire a risolvere questo indovinello con più facilità avrai un’ulteriore indizio, infatti devi sapere che il termine misterioso è una parola formata da 9 lettere e che si tratta di un verbo. Nel caso in cui non riuscissi a risolvere questo test non ti preoccupare, visto che avrai molte altre occasioni di questo genere per poterti mettere alla prova.

Tornando al test in sé, se i 20 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato. La parola misteriosa che avresti dovuto indovinare è la seguente: risolvere.

Per quanto riguarda le quattro immagini invece, esse sono ricollegate a questo termine nei seguenti modi:

La prima immagine: questa immagine raffigura un puzzle a forma di cuore e si utilizza infatti l’espressione risolvere un puzzle La seconda immagine: in questo caso invece la persona presente nella foto è intenda a risolvere il cubo di Rubik La terza immagine: in questo caso la persona è intenta a risolvere diversi giochi di una rivista come potrebbe essere la settimana enigmistica La quarta immagine: infine in quest’ultima immagine si sta cercando di risolvere un sudoku.

E tu sei riuscito a trovare la parola misteriosa o avresti avuto bisogno di un po’ più di tempo?