Non vuoi essere disturbato su WhatsApp? Come apparire offline per i tuoi contatti (senza usare la modalità aereo)

Se non vuoi essere disturbato su WhatsApp, ecco come fare per apparire offline senza dover usare la modalità aereo.

A chi non è mai capitato di ritrovarsi al telefono, magari per svolgere un’operazione importante o anche solo per guardare un video su YouTube, e di venire continuamente disturbati su WhatsApp? Con messaggi insistenti, note audio e gruppi che non smettono di funzionare. O addirittura con chiamate e videochiamate alle quali non si può non rispondere.

Si tratta di un problema piuttosto comune e che riguarda tutti coloro che hanno un account attivo. E in questi casi, l’unico modo per risolvere è la modalità aereo. Così da risultare completamente offline e far sì che nessuno abbia modo di contattarvi. E se vi dicessimo che c’è un altro trucco ancora più geniale? Una volta attivato, in chat risulterà una sola spunta ma potrete continuare a navigare in rete da smartphone senza problemi. Ecco come fare per utilizzarlo subito.

WhatsApp, il trucco per apparire offline e non venire disturbato

Seguendo alcuni veloci e semplici passaggi, sarete sicuri in ogni momento di non venire disturbati in chat e di poter continuare ad utilizzare internet sul vostro smartphone per navigare in rete. Una via geniale e che viene proposta direttamente dal sistema operativo, senza la necessità di dover attivare la modalità aereo che, di fatto, inibisce qualsiasi operazione che richiede i dati. Si tratta di un trucco che al momento è disponibile esclusivamente su smartphone Android, mentre su iOS non c’è uno strumento di questo tipo.

La prima cosa da fare è sbloccare il device e poi aprire l’app delle Impostazioni. Ora scorrete tra le varie voci che vi compaiono fino a trovare Applicazioni. Fateci tap sopra e, nell’elenco di tutti i programmi scaricati, dovete trovare WhatsApp. Aprendo la voce dedicata, avrete davanti a voi le impostazioni extra che saranno questa volta ad esclusiva della piattaforma di messaggistica.

Cliccate su Connessione dati e infine togliete la spunta su Consenti uso dati in background. In questo modo, se non avete l’app aperta non sarà più connessa alla rete. Così che risulterete completamente offline e con una sola spunta di ricezione. La grande differenza rispetto alla modalità aereo è che potrete continuare ad utilizzare internet per quello che volete. E una volta concluse le operazioni, rieseguite le stesse e mettete nuovamente la spunta.