Pochi lo acquistano, ma questo prodotto vale oro per le pulizie e anche per l’ambiente

Quando parliamo di pulizie e faccende domestiche, spesso tendiamo a fidarci dei soliti prodotti per la casa che vediamo nelle pubblicità e che poi acquistiamo nei supermercati. Così facendo, però, non facciamo altro che ignorare tantissimi altri prodotti (anche eco compatibili) che potrebbero rivoluzionare il modo in cui manteniamo pulita la nostra casa.

Nella lista di questi prodotti vi è sicuramente il percarbonato di sodio, un composto chimico che in pochi ancora conoscono, ma che è estremamente versatile nelle faccende domestiche, grazie alle sue incredibili proprietà che lo rendono un prodotto davvero unico e speciale.

Innanzitutto, il percarbonato di sodio è un eccellente sbiancante per tessuti. Quando si dissolve in acqua, si scompone in carbonato di sodio e perossido di idrogeno (ossia, acqua ossigenata, nota per le sue proprietà sbiancanti).

Scomponendosi in acqua ossigenata, il percarbonato di sodio è considerato anche un eccellente antibatterico e antimicotico, quindi efficace contro batteri, muffe e funghi, che si annidano in vari punti della casa, come muri, fughe delle piastrelle in bagno, armadi e infissi delle finestre.

Infine, a differenza di molti sbiancanti a base di cloro, presenti all’interno della maggior parte dei detersivi commerciali, il percarbonato di sodio è anche ecologico perché, decomponendosi, non rilascia sostanze nocive nell’ambiente.

Pochi lo acquistano, ma ecco i principali utilizzi nelle faccende domestiche

Grazie a queste, quindi, il percarbonato di sodio può essere utilizzato:

nel lavaggio dei tessuti (puoi aggiungere il percarbonato di sodio al detersivo per aumentare il potere pulente e sbiancante. È efficace solo con lavaggi superiori ai 40° e può essere usato per trattare macchie ostinate su tessuti bianchi o colorati sicuri). Attenzione, non è adatto per capi di lana, lino, seta o pelle;

nelle pulizie delle superfici (in questo caso, puoi mescolare percarbonato di sodio e acqua calda, fino a creare una pastella da applicare su superfici che hanno necessità di essere igienizzate in profondità come piastrelle, fughe, lavandini, rubinetteria e così via);

nella pulizia degli elettrodomestici (puoi usarlo per igienizzare ed eliminare i cattivi odori provenienti da lavatrici e lavastoviglie, aggiungendone una tazza prima di avviare un ciclo di lavaggio a vuoto);

in cucina, soprattutto per pulire taglieri, pentole e padelle incrostate;

e in giardino, come fungicida per alcune piantagioni (in questo caso utilizzalo con cautela per evitare danni alle piante e chiedi informazioni a dei coltivatori esperti).

Precauzioni d’Uso

Nonostante le sue incredibili proprietà sbiancanti, disinfettanti e deodoranti, il percarbonato di sodio deve essere maneggiato con cautela. Ecco alcune raccomandazioni.