Il Buono fruttifero postale 3×2 è adatto a chi cerca un rendimento fisso senza rischi. Ecco le sue caratteristiche, i punti di forza e di debolezza e quanto si guadagna investendo 50.000 euro.

Il Buono fruttifero postale 3×2 è un prodotto di investimento sicuro e conveniente, adatto a chi cerca un rendimento fisso senza rischi. Ha una durata di sei anni e riconosce un rendimento fisso al termine del terzo anno dalla data di sottoscrizione e a scadenza. Il suo rendimento è interessante e in parte sorprende sapere quanto si può guadagnare investendo oggi 50.000 euro.

Caratteristiche del Buono postale 3×2

Il Buono postale 3×2 è un prodotto a rischio zero, in quanto è garantito dallo Stato italiano, attraverso la società controllata CDP, Cassa Depositi e Prestiti. Non prevede costi di sottoscrizione o rimborso, ad eccezione degli oneri di natura fiscale.

Il rendimento è fisso ma varia dopo il terzo anno. Nei primi tre anni il rendimento effettivo annuo lordo è pari all’1,25% (al momento della stesura dell’articolo). Ma dal terzo fino al 6° anno gli interessi salgono al 2,25% annuo.

La tassazione sulla plusvalenza è quella agevolata applicata anche ai titoli di Stato. Quindi il guadagno verrà tassato al 12,5% e non al 26% come per gli altri prodotti finanziari emessi da soggetti privati. Il Buono postale 3×2 è sottoscrivibile per importi da 50 euro e multipli.

Punti di forza e di debolezza

Ovviamente come tutti i prodotti finanziari ha punti di forza ma anche di debolezza. I punti di forza sono il rischio zero: il Buono postale 3×2 è garantito dallo Stato italiano. Nessun costo di sottoscrizione o rimborso: il Buono postale 3×2 non prevede costi di sottoscrizione o rimborso, ad eccezione degli oneri di natura fiscale. Un rendimento fisso crescente. La possibilità di rimborso in qualsiasi momento, senza nessuna penalità.

I punti di debolezza riguardano il rendimento non particolarmente eccezionale rispetto ad altri prodotti di investimento. Una durata di sei anni, il che può rappresentare un handicap in caso di imprevisti, perché il disinvestimento anticipato non dà diritto ai tassi di interesse maturati. Questi vengono pagati solamente alla scadenza del terzo e del sesto anno.

Sorprende sapere quanto si può guadagnare investendo oggi 50.000 euro in questo prodotto

Investendo 50.000 euro in un Buono fruttifero postale 3×2, al termine del terzo anno si otterranno interessi per un importo 1.661 euro al netto della imposizione fiscale. Quindi un rendimento totale netto nel triennio del 3,3%. A scadenza, al termine dei sei anni, gli interessi saranno pari a 6.248 euro, pari al 12,5% netto totale.