Per combattere il freddo invernale, ecco la crema mani fai da te, veloce, economica e naturale 

L’inverno è finalmente arrivato. Le temperature sono rapidamente scese, dopo un periodo di Natale particolarmente mite. Dalle gelate mattutine, al vento freddo proveniente dal nord, tutta Italia è entrata ufficialmente in una stagione che, ogni anno che passa, sembra sempre più corta.

Di conseguenza, per far fronte a tutto questo, bisogna premunirsi, soprattutto proteggendo la propria pelle. In particolare quella del viso e quella delle mani, particolarmente esposte.

Certo, per le seconde c’è il vantaggio di poter indossare i guanti, ma non tutti li amano. Ecco che diventa fondamentale, allora, utilizzare dei prodotti specifici per proteggerle, evitando il più possibile le screpolature. Il commercio ci offre una varietà di creme davvero ampia, tuttavia si può ricorrere anche al fai da te.

I rimedi della nonna

Come spesso accade in questi casi, sono i rimedi della nonna a venirci in soccorso. In fondo, non è poi passata da molto l’epoca in cui la cosmetica era prevalentemente un artigianato fatto in casa.

Oggi non è più così, ma provare soluzioni alternative può comunque essere interessante. Uno degli ingredienti maggiormente consigliati è, senza dubbio, il succo di limone. Per le sue proprietà ammorbidenti e idratanti e per la sua ricchezza di acidi organici.

A cosa associare il succo di limone

Yogurt, miele e avocado. Potrebbe essere questa la combinazione ideale per creare una crema davvero efficace. Quest’ultimo è un frutto esotico, molto ricco di nutrienti, con proprietà emollienti e antinfiammatorie. Ideale per idratare la pelle e proteggerla.

Partiamo proprio dall’avocado, sbucciamolo e andiamo a farne una purea. Dopodiché lo andremo a unire a cinque cucchiai di yogurt magro, a due cucchiaini di miele e a mezzo bicchiere di succo di limone.

Amalgamiamo il tutto, lasciamo riposare per una decina di minuti, prima di andarla a spalmare sulle mani, concentrandoci soprattutto sulle nocche. Possiamo applicarla in maniera generosa anche più volte nel corso della giornata, ma, in particolar modo, alla mattina prima di uscire e alla sera prima di coricarsi.

Una delle tante combinazioni di ingredienti naturali che possiamo scegliere per creare un prodotto efficace, senza spendere grosse cifre. Insomma, oggi la cosmetica ci propone moltissime creme che hanno una o più di queste basi, ma con un po’ di fantasia potremmo crearla da noi.

Non certo o non solo per risparmiare, ma, magari, semplicemente per divertirci o come passatempo creativo.