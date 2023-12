Osserva l’immagine ed apri la tua mente: risolvere questa sequenza matematica è un gioco da ragazzi

Sei davvero bravo con i test matematici? Tenta di risolvere questo il prima possibile: in molti lo falliscono.

La maggior parte dei test matematici richiede una grande pazienza e un impegno notevole. Soltanto in questo modo c’è la possibilità di completarli. Altrimenti si rischia di fare cilecca e di non risolverli. Purtroppo tante persone non fanno caso a questo particolare. Ma se pensate di essere davvero bravi con i rompicapo, allora dovreste provare a risolvere quello di oggi. Si dice che sia molto complicato.

Nell’immagine sovrastante potete vedere una serie di numeri. Questa sequenza matematica è incompleta, difatti devono essere trovate delle cifre specifiche: solamente così sarà possibile riuscire a superare il test. All’apparenza sembra che non ci sia nulla da fare. In fin dei conti nessuno saprebbe come completarla. Ma guardando più attentamente potreste trovare la risposta alla domanda. In che modo è possibile risolvere la prova?

Test di matematica, lo sbagliano tutti ogni volta: trova la soluzione corretta

Tanto per cominciare non bisogna pensare che sia impossibile. Anche se non si può trovare la risposta fin da subito non vuol dire che nessuno lo possa completare. Tutto quello che serve è avere un po’ di pazienza. In questo modo potreste assicurarvi di riuscire a risolverlo. I calcoli matematici che devono essere eseguiti sono piuttosto semplici. Se avete capito come trovare la soluzione, potete continuare a leggere senza problemi.

La risposta giusta è la seguente. Innanzitutto si doveva moltiplicare il numero 7 per 2, in maniera tale da ottenere 14, che poi andava diviso per 2. In questo modo si poteva trovare il numero 7. Poi il 16 doveva essere moltiplicato per 2, così da avere 32, che poi bisognava dividere per 2 e dava come risultato sempre 16. Infine bastava moltiplicare il numero 84 per 2. Si otteneva il risultato 168 in questo modo, utile per la divisione con il 2 e che dava come esito 84.

Seguendo questa procedura si poteva completare il test di matematica. Ma non preoccupatevi se non ci siete riusciti. Questa prova non ha alcuna validità scientifica. Viene proposta a coloro che hanno intenzione di mettersi in gioco. Sicuramente, avrete altre possibilità con il passare del tempo. Per ora potreste limitarvi ad allenarvi con test di difficoltà simile. È la prima volta che vi cimentate in una prova del genere? Tante persone pensano di non essere in grado portarle a termine.