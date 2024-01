Oroscopo dell’amore, per questi segni ci sarà un tradimento e sarà imperdonabile

Il nuovo anno sarà all’insegna del tradimento, ma non per tutti i segni zodiacali: ecco chi non riuscirà a perdonare quanto subito.

Questo nuovo anno non si aprirà bene per tutti, anzi: alcuni di noi vivranno sulla propria pelle un tradimento. Ma non essendo tutti uguali, non possiamo reagire alla stessa maniera. Il nostro carattere dipende molto non solo dall’ambiente in cui siamo cresciuti e dalla nostra famiglia, ma anche dai segni zodiacali di appartenenza.

Fin dalla nascita, infatti, la nostra personalità è influenzata molto dalle costellazioni, che oggi ci hanno reso quelli che siamo. È molto difficile che qualcuno accetti un tradimento, di qualsiasi tipo, che si tratti di parenti, amici o del proprio partner ad averlo compiuto. Si hanno diversi modi per affrontarlo e sono del tutto differenti l’uno dall’altro. C’è addirittura chi potrebbe meditare una vendetta studiata nei particolari.

Alcuni di noi, quindi, dovranno affrontare un dolore molto forte, che forse non sarà facile risanare. Ora, però, andiamo a scoprire quali sono i segni che presto vivranno un tradimento e soprattutto vediamo insieme in che modo potrebbero reagire messi davanti alla realtà. Chissà se farà parte della lista anche il vostro…

Il 2024 sarà segnato da un tradimento per questi segni

Essere traditi non è mai una bella sensazione, è un trauma anche molto difficile da superare. I segni che, con ogni probabilità, dovrebbero circondarsi da persone diverse sono quattro: il Leone, lo Scorpione, il Sagittario e la Bilancia. Partendo dal re della foresta, questo si ricorda tutto quello che accade: fate attenzione a tradirlo in quanto, anche se sul momento non dà a vedere nulla, è sempre pronto a meditare la sua vendetta!

Anche lo Scorpione è uno dei segni più rancorosi di tutto lo zodiaco: non accetta assolutamente un tradimento, di qualsiasi natura esso sia, dal partner ai colleghi di lavoro. Se ha deciso di non fidarsi, non lo farà più. E prestate attenzione: non lasceranno cadere la cosa, ma si vendicheranno!

Il Sagittario è un segno un po’ particolare, amante dell’avventura. Ma non lo tradite, altrimenti cambierà atteggiamento nei vostri confronti. E studierà una vendetta con i fiocchi. Infine, bisogna stare cauti anche con la Bilancia: le persone nate sotto questo sono tranquille, ma non scorderanno un fatto del genere. State sicuri che, sebbene al momento anche loro non dicono nulla, è solo perché stanno aspettando la prima occasione per rinfacciarvi ogni cosa fatta o detta, soprattutto in pubblico.