Antonello Venditti, dalla rottura alla rinascita: ecco a chi ha aperto il suo cuore il cantante, la conosciamo tutti

La vita amorosa di Antonello Venditti è stata molto travagliata. Ecco qual è la donna a cui hai scelto di aprire il suo cuore.

Antonello Venditti non è conosciuto soltanto per i brani che sono riusciti ad arrivare al cuore di tutti noi, ma anche per la sua vita amorosa abbastanza travagliata. Molte sono state le relazioni che il cantante ha intrapreso durante la sua carriera, tra cui ricordiamo Simona Izzo.

Il cantante di Notte prima degli esami è stato per ben tre anni con la regista, nonché attrice. Si tratta però di una storia d’amore chiusa ormai da molto tempo e che in tanti ha lasciato strascichi del rapporto tra questi due nomi celebri del mondo dello spettacolo. I fan più accaniti dell’artista sanno infatti che la coppia ha vissuto una relazione decisamente intensa, con una separazione molto chiacchierata. Un qualcosa che è avvenuto anche negli anni seguenti.

Antonello Venditti, chi è la donna che ha conquistato il suo cuore dopo la rottura con Simona Izzo

Non molto tempo fa Simona Izzo, ex moglie di Antonello Venditti, in occasione di un’intervista ha affrontato ancora una volta la questione affermando che il rapporto che attualmente c’è tra lei e il suo ex marito è molto complicato.

La separazione sembra che sia da attribuire ad un tradimento fatto dall’artista. Dall’unione con Simona Izzo, Antonello Venditti ha avuto il suo unico figlio Francesco Saverio che, a quanto sembra, durante gli anni ha preso la decisione di seguire le orme della madre entrando a far parte del mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda l’artista, sappiamo che anche per lui la rottura con l’ex moglie è stata molto difficile da affrontare.

Nonostante tutto, sembra sia riuscito ad aprire di nuovo il suo cuore a Monica Leofreddi. La presentatrice e il cantante, insieme, hanno vissuto una grande storia d’amore lontani dai riflettori – proprio come la donna ha desiderato, per far in modo che potesse continuare a conservare la sua privacy e vivere tranquillamente.

Ed è per questo motivo che gran parte dei dettagli riguardo alla loro relazione è rimasta nascosta. Eppure è noto che sono stati legati per circa 10 anni e che la loro storia d’amore ha lasciato un segno indelebile nel mondo della musica grazie a canzoni come Ogni volta, uno dei brani più celebri di Antonello Venditti, che l’artista ha dedicato proprio a Monica Leofreddi.