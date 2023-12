L’amore può tutto, anche curare l’insonnia: c’è un motivo se dormi meglio col tuo partner

Se dormi con il tuo partener, c’è un’alta possibilità che possa essere curata anche la tua insonnia: ecco spiegato il motivo.

Essere innamorati al giorno d’oggi è davvero una fortuna. Non tutti nella vita riescono a trovare il proprio partner ideale, con il quale avere una simbiosi e una complicità totale. Le tentazioni sono a portata di mano, e anche il livello di infedeltà, purtroppo, è sempre più crescente. Ma quando si trova quella che è la vera anima gemella, allora è tutto uno sfarfallio di stomaco e un vortice di emozioni.

Amare una persona è senza ombra di dubbio una delle sensazioni più meravigliose che in vita si possano provare e, quando il sentimento è corrisposto, allora è tombola! E dormire con il proprio partner è altrettanto una delle cose che più possono essere curative, tanto da guarire anche l’insonnia che potrebbe perseguitarci. Ma perché ha questo effetto così importante sul nostro sonno? Ecco cosa bisogna sapere.

Dormire col proprio partner cura l’insonnia

Il proverbiale amor a quanto pare non muove solo il sole e le stelle, ma ci aiuta anche a dormire meglio. Oltre a farci sentire desiderati e accettati per quello che siamo, ci tiene assolutamente tranquilli e ci fa stare bene con noi stessi. Chi è innamorato cammina due metri sopra il cielo, ed ha un’enorme corazza in più per poter affrontare tutti gli affanni della vita quotidiana. E questo è ampiamente dimostrato.

Molto spesso quando non dormiamo con il nostro partner, siamo irrequieti, e potremmo anche soffrire di insonnia, con mille pensieri che ci si arrovellano in testa. Coricarsi insieme alla propria anima gemella, invece, è un potente palliativo per tutte le nostre ansie. Infatti, è dimostrato che tante coppie che dormono insieme sono molto più rilassate. Ma perché incide così positivamente sul nostro sonno?

Si tratta davvero di una questione di alchimia, di odori e temperature. Chi dorme con il proprio partner trae benefici per il sonno. Sia per la sua qualità, ma anche con la sua durata. Dormire insieme alla persona che si ama rilascia endorfine, rilassa la mente, fa dormire meglio in quanto il profumo del proprio partner aiuta a calmarsi e ad addormentarsi molto più rapidamente.

Sono stati condotti esperimenti su numerose coppie che sono state fatte dormire con di fianco soltanto gli indumenti del proprio partner. Ebbene, anche senza la loro presenza, i soli odori familiari del proprio compagno o compagna hanno fatto dormire un sonno tranquillo agli esaminati. Quando si parla quindi di profumi è davvero una scienza esatta, ed è innegabile che chi ha la possibilità di dormire stabilmente col proprio partner, riesca a farlo decisamente meglio.