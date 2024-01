Operaia sbanca al Gratta e Vinci spendendo solo 5 euro: ecco cosa ha deciso di fare con i 300 mila che ha vinto

Una fortunata giocatrice ha investito la modica cifra di 5 euro per un Gratta e Vinci. Immaginate la sua felicità quando ha scoperto di aver ottenuto una somma straordinaria.

I biglietti dei Gratta e Vinci sono una forma di lotteria istantanea molto popolare. Sono costituiti da un sottile strato di rivestimento che nasconde i simboli o i numeri. I giocatori devono grattarlo via, utilizzando solitamente una monetina o delle chiavi appuntite, per rivelare i risultati e sperare nella fortuna. Se i simboli corrispondono alle combinazioni prestabilite, si ha diritto a un premio in denaro.

In Italia furono introdotti trent’anni fa, nel 1994. Il primo Gratta e Vinci aveva il nome de La Fontana della Fortuna e i biglietti avevano un costo di 2 mila lire (circa 1 euro). Oggi vi è una grande varietà, in modo da poter mantenere vivo l’interesse dei giocatori e spingerli ad acquistarne diversi. Il loro successo è dovuto al fatto che, al contrario di altre forme di lotteria o giochi d’azzardo che richiedono tempo e pazienza, in questo caso si ottiene immediatamente la risposta alla propria scommessa.

Gratta e Vinci, si aggiudica 300 mila euro a Cesena: chi è la fortunata e cosa farà della cifra straordinaria

In Emilia-Romagna si è realizzato un sogno per una famiglia. Precisamente a Cesena, infatti, sono stati vinti 300 mila euro. Ad aggiudicarsi un premio così cospicuo è stata una donna, la quale ha fatto un investimento di soli 5 euro acquistando un tagliando della serie Il Miliardario.

La giocata è stata effettuata poco prima di Natale, ma solo da poco è stata resa nota la notizia. A darla ci hanno pensato i titolari bar ricevitoria ‘Oasi Blu’ al Centro Coming di Cesena, i signori Silvia e Davide Baldacci, i quali hanno spiegato che è stata la stessa vincitrice a chiedere di temporeggiare.

La donna ha raccontato loro di essere un’operaia e di essere una madre: i suoi figli sono ancora piccoli. Era molto emozionata quando si è resa conto della vincita. Ha rivelato che userà i soldi per fare un mega regalo alla sua famiglia, ossia comprare una casa. “È una bella storia, quella di una famiglia che ora potrà permettersi di cambiare vita” hanno affermato i titolari della ricevitoria.