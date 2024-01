Periodicamente devi fare questo controllo: c’è il serio rischio di non riuscire ad andare in pensione a fine carriera

La consultazione di questo documento è importante, non soltanto a ridosso del pensionamento. Meglio controllare prima di ricevere cattive sorprese.

L’entrata in vigore della nuova legge di bilancio all’inizio dell’anno rappresenta sommariamente uno spartiacque rispetto alla precedente misura economica applicata dai governi negli scorsi mesi. Ciò è dovuto al fatto che le politiche adottate sono il riflesso delle dinamiche globali in svolgimento sulle società con i noti effetti alterni. Gli ultimi due anni sono stati, da questo punto di vista, quanto mai emblematici.

La crisi energetica che ne ha innescata una economica, insieme al decollo dell’inflazione, tuttora sta avendo gli echi sul potere di acquisto delle famiglie medie italiane, investite dal costo della vita sempre più alto e dalle difficoltà di risparmiare e di circoscrive le spese onerose pure sui beni essenziali. Sullo sfondo della potenziale rinuncia alla spesa necessaria, l’esecutivo deve garantire l’erogazione delle misure assistenziali proprio nel medesimo contesto temporale a coloro che ne hanno bisogno.

Perché è utile controllare con frequenza la propria situazione contributiva

Mentre nei periodi emergenziali le risorse previdenziali sono coinvolte in uno sforzo extra poiché i cittadini più svantaggiati rischiano di non poter contribuire individualmente al mantenimento dello Stato, anche le casse stesse del Paese finiscono per chiedere poi conto ai cittadini in grado di contribuire (equamente) al rifinanziamento. Tale conclusione prende forma con la legge di bilancio dell’anno successivo.

In essa è contenuta pertanto una riforma fiscale, altrettanto “adattata” alla situazione economica del momento. La legge di bilancio 2024 contiene così importanti aumenti di tasse e imposte, mancate proroghe su agevolazioni e la diminuzione di taluni contributi; si traduce in questo modo la corsa ai ripari dopo l’adeguamento ISTAT del 2023 che ha regolato le entrate previdenziali dei cittadini con integrazioni basate sul tasso dell’11% inflazionistico. Tanto più che un importante aumento si è registrato anche sulle pensioni minime.

Quali voci vanno monitorate per evitare problemi contributivi

Sulle pensioni, la legge di bilancio si è espressa sommariamente con una serie di proroghe: quella di vecchiaia mantiene i suoi vecchi criteri ereditati dalla Riforma Fornero (67 anni e contribuzione versata per almeno 20); mentre è stata prorogata nel fronte del pensionamento anticipato la Quota 103 (62 anni e 41 anni di contributi). Le novità toccano le finestre mobili, che da 3 mesi (6 mesi per i dipendenti pubblici) passano a 7 mesi, e 9 per i dipendenti pubblici.

Pressoché confermate Opzione Donna e Ape sociale. Diventa dunque importante consultare periodicamente l’estratto conto contributivo e non soltanto a pochi mesi dal potenziale pensionamento. Innanzitutto, possono risaltare per tempo eventuali ammanchi da parte del datore di lavoro dando modo all’INPS di intervenire efficacemente a favore del soggetto beneficiario. La consultazione è facile: basta accedere al portale MyInps, alla voce del “Fascicolo previdenziale”, e poi “Consultazione Estratto Conto Contributivo”.

Resta comunque la classica richiesta del documento cartaceo al numero 803 164 da rete fissa o lo 06 164 164 da rete mobile. Si può dunque verificare se ci sono errori, per ogni periodo contributivo, sulle seguenti informazioni: data di inizio e fine del periodo; tipo e importo della contribuzione; gestione previdenziale; periodi di contribuzione figurativa, contribuzione da riscatto e di contribuzione concorrente al calcolo della pensione. La rettifica è possibile tramite la compilazione del modulo PS24, utile alla segnalazione contributiva.