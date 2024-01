Mai più un caso Ferragni, nuove regole per gli influencer: cosa cambia nel 2024

A breve saranno applicate nuove regole per gli influencer. Ecco ciò a cui dovranno prestare attenzione tutti coloro che lavorano sui social.

La società odierna cambia e si evolve di giorno in giorno. E con essa, anche il nostro modo di vivere e di lavorare subisce modifiche sempre più evidenti. Tutto ciò si denota molto facilmente prendendo come esempio il mondo dei social network. Tali piattaforme di condivisione, infatti, fino a qualche anno fa erano considerate solamente una maniera alternativa di trascorrere il tempo libero e di tenersi in contatto con amici e parenti che vivono distanti da noi. Ad oggi, invece, sono diventati molto più di questo.

La maggior parte delle persone dispongono di uno o più profili social oggigiorno e, mentre alcune di esse li utilizzano solamente per mantenersi aggiornati su tutto ciò che interessa loro, altre hanno fatto del web un vero e proprio lavoro. Ebbene sì, perché, come tutti saprete, da alcuni anni a questa parte è nata una nuova figura lavorativa: l’influencer. Il ruolo di quest’ultimo, come indica il termine stesso con il quale lo si identifica, è proprio quello di “influenzare” l’opinione pubblica attraverso storie e post pubblicati sui canali social.

Si tratta di un fenomeno che si è diffuso in maniera improvvisa e repentina, motivo per il quale, da circa un anno a questa parte, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sta realizzando una serie di linee guida specifiche inerenti proprio alla condotta di coloro che lavorano sui social. Tali regole, di recente, sono state approvate, ed entreranno in vigore proprio nel 2024. Scopriamo insieme, dunque, alcune di quelle che saranno le nuove direttive che tutti gli influencer dovranno seguire.

Nuove regole per gli influencer: come cambierà il lavoro sui social

Negli ultimi giorni non si sta facendo altro che parlare del caso che vede coinvolta Chiara Ferragni. Per questo, vi è molta attenzione attualmente sulla condotta degli influencer, specie nei riguardi di coloro che hanno un numero di follower maggiore di un milione. Tuttavia, a prescindere da ciò, l’AGCOM sta lavorando da più di un anno a una lista di linee guida per equiparare il lavoro di chi opera sul web ai media tradizionali, così da far rientrare anche loro tra le categorie chiamate a rispettare il Testo Unico sui media audiovisivi.

L’Agenzia per le garanzie nelle comunicazioni, dunque, ha da poco approvato le regolamentazioni che verranno applicate già nel 2024 a tutti gli influencer che, come precedentemente accennato, hanno più di un milione di follower.

I principi generali di tali regole riguardano in maniera specifica la trasparenza: chi sponsorizza prodotti tramite i social, infatti, dovrà indicare con una dicitura ben specifica ed evidente che si tratta di pubblicità. Chi non lo farà sarà soggetto a sanzioni che potranno arrivare fino a duecentocinquantamila euro, così come prevede il Testo Unico. Inoltre, sarà maggiormente incrementata la tutela dei minori.

Queste sono solo alcune delle regole che gli influencer dovranno rispettare, così come, del resto, già accade in altri Paesi stranieri. In Francia, ad esempio, esistono norme molto rigide per ciò che concerne la pubblicità da parte di chi lavora sui social. Essi, infatti, non possono sponsorizzare nulla che riguardi il gioco d’azzardo, il modo delle scommesse sportive, la nicotina e la chirurgia estetica.