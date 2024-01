Non si può sbagliare questo rebus, è facilissimo: mettiti subito alla prova

Se vuoi metterti alla prova con un rebus non troppo complicato, questo allora è il test che dovresti fare: è impossibile sbagliare.

I test e i rebus sono un modo simpatico e divertente per trascorrere i momenti di relax durante la giornata e per mettere subito alla prova le proprie abilità e capacità di logica.

Se hai voglia di divertirti per un paio di minuti e di sfidare te stesso, questo allora è il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è guardare l’immagine proposta qui sopra e riuscire a capire quali siano le parole corrispondenti ai disegni presenti, così da poter trovare e indovinare la frase misteriosa.

Per aggiungere un pochino di difficoltà a questa prova così facile, avrai solamente 10 secondi per riuscire a scovare la risposta corretta. Proprio per questo ti suggeriamo di impostare un timer, così da poter giocare secondo la regola prestabilita e da non superare il tempo limite. Solamente una volta in cui esso sarà arrivato a zero, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e capire se sei stato in grado di indovinare quale sia la frase nascosta.

Rebus, indovina la frase misteriosa: sei riuscito a trovare la soluzione?

Per darti una mano per riuscire a trovare la soluzione di questo test, devi sapere che ci sono due parole da indovinare, in cui la prima è formata da 5 lettere, mentre la seconda è composta da 6. Nel caso in cui non riuscissi a risolvere il rebus non ti preoccupare, visto che avrai molte altre occasioni di questo genere per poterti mettere alla prova.

Tornando all’indovinello in sé, se i 10 secondi di tempo sono già trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato del test. Innanzitutto la prima lettera, ossia la “P”, ci viene già fornita dal rebus; mentre la prima immagine raffigura un monumento artistico, in particolare un arco. Per cui queste saranno le altre quattro lettere di cui avremo bisogno.

Dopodiché sono presenti le lettere “Ro” e il secondo disegno, che rappresenta una mano di persona. Saranno queste le ultime quattro lettere necessarie. Di conseguenza avremo “P” – arco, “Ro” – mano: unite assieme correttamente formeranno le due parole parco romano. E te eri riuscito a trovare la soluzione del rebus, o avresti avuto bisogno di un pochino di tempo in più per farcela?