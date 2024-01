La tua relazione è giunta al termine: i segnali inconfondibili che te ne danno la certezza

Alcuni segnali possono essere indice di rottura in una storia d’amore. Ecco com’è possibile capire se è il caso di continuare o meno la relazione.

Tutte le coppie prima o poi subiscono un vero e proprio cambiamento, una crisi che può essere momentanea o permanente. In quest’ultimo caso la relazione arriva definitivamente al capolinea non senza problemi. Ecco come è possibile avere cognizione della fine di una storia d’amore.

Alcuni segnali possono davvero essere inconfutabili. C’è da dire che non tutte le coppie sono destinate a perdurare. Si tratta di un percorso, che potrebbe semplicemente avere delle problematiche momentanee, oppure un grave disagio insuperabile. In particolare, in questo articolo ci concentreremo sulla situazioni in cui il rapporto tra partner ha una base “umiliante”.

I rapporti di tipo umiliante: come riconoscere una relazione tossica da cui scappare assolutamente

I rapporti di tipologia umiliante sono quelli che, nella fattispecie, hanno un partner che mette l’altro in condizione di essere sempre dipendente. Il tutto consiste nel ricercare la causa dei problemi nel proprio coniuge o compagno che sia. Le mortificazioni vengono inflitte in maniera verbale, tutto ricade sulla vittima, la quale finisce col sentirsi alimentata da un amore tossico che la induce a restare, nonostante accusata di azioni e comportamenti non veri.

Il partner umiliante agisce in tale maniera senza avere il minimo scrupolo e lo fa sia in privato che in pubblico. Le classiche frasi di chi si comporta in questo modo meschino nei confronti del proprio compagno o compagna sono del tipo: “La colpa è tua se succede questo”, “Il tuo carattere è un problema, tu non fai mai quello che ti dico”, “Tutti pensano queste cose di te”, “Nella vita non combinerai mai niente di buono”, “Tu sei sbagliato/a con tutti”, “La nostra storia non va bene a causa tua” e così via…

Il problema è che, generalmente, colui o colei che riceve queste umiliazioni è una persona insicura, che non riesce ad emergere e farsi volere bene per quello che è dal proprio partner. Da questa mancanza di fiducia in sé ne scaturisce un atteggiamento negativo e talvolta morboso volto a mortificare la persona. Quest’ultima, allo stesso tempo, finisce con il dipendere dall’altro e non riesce quindi a distaccarsi. Da una simile tipologia di relazioni bisognerebbe tirarsi fuori, a causa della forte violenza psicologica subita.