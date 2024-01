Caos su Amici, fatto ‘fuori’ per una parola di troppo? L’ex professore vuota il sacco

Per quale motivo la presenza dell’ex professore di Amici si è interrotta? È stato fatto ‘fuori’ per una parola di troppo? La sua confessione lascia i fan senza parole: ecco cos’è accaduto.

È stato postato sui social un video che ha infiammato il web in un lampo. La presunta verità rivelata non poteva di certo passare inosservata. Ed è proprio questo che moltissimi fan si domandano: può essere successo realmente ciò che si narra? C’è molta incredulità ma anche tanta curiosità attorno alle parole rilasciate dal professionista della tv.

Amatissimo dai suoi follower, durante una recente intervista il celebre conduttore ha voluto togliersi all’improvviso un sassolino dalla scarpa e rivelare al pubblico quella che ha spiegato essere stata una sua esperienza non troppo piacevole. Dichiarazioni che pare possano aprire uno squarcio su uno dei programmi più amati della tv commerciale, ovvero, il talent dance show “Amici” condotto dalla favolosa Maria De Filippi, che ogni anno miete un successo sempre maggiore del precedente.

La scuola ha visto molti giovani concorrenti, che adesso popolano i palchi di gran parte del paese. Questo è ed è stato fin dalla sua prima edizione un ottimo trampolino di lancio per talenti emergenti della recitazione, della danza e della musica dotati di grande carattere e carisma. Anche il protagonista del nostro articolo ha preso parte ad “Amici”, non come concorrente ma bensì come docente di canto: era l’anno 2015-2016.

A fianco a lui i maestri Rudy Zerbi, Alex Braga, Carlo di Francesco e Francesco Moro. Si parla, quindi, di un episodio che sarebbe successo oramai 8 anni fa ma che solo adesso sarebbe stato rivelato. Cerchiamo di capire meglio di che cosa si tratta. E soprattutto chi sarebbe l’autore di queste sconvolgenti parole.

Amici, la ‘verità scomoda’ salta fuori

È Marco Maccarini il professore che ha sorpreso il pubblico con un’affermazione controcorrente rivolta al programma “Amici” di Canale 5. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, anche se la sua sostituzione con Boosta dei Subsonica ai tempi aveva fatto nascere qualche dubbio nei fan. Tuttavia, mai nessun avrebbe potuto immaginare un simile retroscena. Ecco che la verità è stata letteralmente messa a nudo anni dopo dallo stesso ex insegnante della scuola più amata dai giovani talenti artistici italiani, e non solo.

Lo storico volto di MTV degli ultimi anni ’90, si è sfogato nel corso di un’intervista rilasciata a @radiokesten su TikTok che ha fatto il giro del web in un lampo. Ma che cosa ha detto esattamente di tanto sconvolgente il grande professionista e padre di famiglia? Nessuno lo avrebbe mai pensato.

Il conduttore ha raccontato che durante la sua esperienza ad “Amici”, dove i contatti con i ragazzi per i professori sarebbero vietati, una sera mentre cenava con l’amatissimo ex ballerino e storico protagonista del programma Kledi si è trovato a dire delle parole consolatrici a un giovane che era un concorrente del programma. Lo avrebbe fatto per cercare di placare il suo pianto una volta ricevuto un commento non troppo positivo da parte di un altro professore.

La mattina seguente il responsabile del programma avrebbe contatto l’ex professore per redarguirlo. Il suo messaggio sarebbe infatti stato frainteso dal ragazzo, il quale avrebbe fatto un’affermazione poco adeguata durante la trasmissione stessa. Veramente è stato questo episodio a farlo poi allontanare come docente dal talent? Si è trattato di una parola di troppo? Oppure c’è stato qualcosa di più? Si sa, infatti, che la grande conduttrice Maria De Filippi tutela sempre i suoi partecipanti.