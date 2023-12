Non è la tua vita a essere piatta, ma sei tu che non sei più lo stesso: sai cos’è l’anedonia?

Apatia, svogliatezza e sensazione di vuoto emotivo potrebbero essere causati dall’anedonia: cos’è, quali sono le cause e come si cura.

La mente umana è ricca di sfaccettature e talvolta sembra giocare carte false, non solo causando disturbi in grado di generare grande dolore, ma anche annullando qualsiasi tipo di emozione. Quando ci si sente apatici, si può avvertire la sensazione di essere vuoti, persi e incapaci di provare sentimenti positivi. Si riconduce spesso tale sensazione ad una vita piatta e priva di stimoli, ma in realtà il problema non si trova all’esterno, bensì nella nostra mente.

Sebbene esistano diversi fattori intorno alla vita di un individuo, è spesso la nostra percezione a dare un senso a ciò che vediamo, tocchiamo, ma soprattutto proviamo. Quando insorge una sorta di apatia, è possibile sperimentare un vuoto nell’accarezzare il proprio figlio, mangiare il cibo da sempre preferito, ma anche avere un rapporto sessuale.

Solamente da questi esempi, si può dedurre che la reazione (o meglio, la non reazione), si rivela alquanto insolita. A tal proposito, si tende ad associare questo stato d’animo alla depressione, il che non è del tutto errato, ma i fattori che portano all’anedonia (assenza di emozioni), possono essere svariati.

Anedonia: il disturbo che provoca la mancanza di emozioni, quali sono le cause e come si cura

Dietro a questo termine si cela un senso di vuoto difficile da colmare, ma l’anedonia non è la causa di questa sensazione, bensì la conseguenza di altre. Soffrire di tale disturbo può essere molto frustrante, specialmente nei suoi gradi più gravi, ma scovando l’origine del problema è possibile uscirne. Possono fare i conti con l’anedonia le persone che consumano droghe, in particolare la cocaina: questa si innesca soprattutto durante la fase di astinenza in cui lo stato d’animo scende drasticamente.

A soffrire di questo disturbo possono essere anche coloro che soffrono di schizofrenia, disturbi della personalità o che stanno vivendo un periodo di depressione. Essendo quest’ultima condizione soggetta alla anedonia, chiunque può sperimentarla per un periodo della propria esistenza.

Sebbene sia una condizione alquanto destabilizzante per la persona e può compromettere il suo stile di vita, è importante sapere che è possibile uscirne, ma solamente riconoscendola per mezzo di una diagnosi e andando a contrastare la reale causa. Ciò significa che per tornare a riprovare emozioni sarà necessario smettere l’eventuale uso di droghe e andare a debellare lo stato di depressione. Così facendo, le emozioni potranno gradualmente tornare.

Ovviamente, anche nel caso di schizofrenia e vari disturbi della personalità si può contrastare questo stato d’animo man mano che vengono effettuate le cure corrette. In conclusione, per l’anedonia non esiste una cura speciale, ma dipende dal trattamento adeguato della causa e più in generale si preferisce l’approccio integrato. Rivolgersi ad uno specialista è sicuramente il primo passo verso la felicità.