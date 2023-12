Nessuno riesce a trovare tutte le differenze tra le due immagini: mettiti subito alla prova

Se pensi di avere una vista da falco e che non ti sfugga alcun dettaglio, questo test allora fa al caso tuo: trova tutte le differenze.

I test sono un modo divertente per trascorrere alcuni minuti della propria giornata mettendo alla prova le proprie abilità e al tempo stesso rilassandosi svolgendo questo genere di gioco.

Se hai voglia di sfidare le tue abilità e di essere tra le pochissime persone che riescono a risolvere il rompicapo, allora questo è proprio il test che fa al caso tuo. Tutto quello che dovrai fare è osservare le due immagini che ti vengono proposte qui sopra e riuscire a trovare le differenze presenti tra di esse. La prova è già abbastanza complicata, visto che il disegno è ricco di dettagli e di particolari, ma è resa ancora più difficile da una regola.

Infatti avrai a disposizione solamente un minuto per poter completare il test. Per questa ragione ti invitiamo ad impostare un timer in modo tale da non superare il tempo limite, e solamente una volta in cui esso sarà arrivato a zero, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del gioco e vedere se sei riuscito a trovare tutte le differenze oppure no.

Il test delle differenze: tu riuscirai a farcela?

Questa immagine raffigura un bellissimo paesaggio in cui spiccano diversi dettagli, tra cui il meraviglioso lago blu intenso, ma anche tutti gli animali fantastici che si librano in cielo, oppure il castello che domina sulla distesa.

Per riuscire a vincere in questo gioco bisogna avere una vista particolarmente allenata e scovare i diversi particolari, anche i più piccoli. Se per caso non dovessi farcela a risolvere il test, non ti preoccupare: avrai molte altre occasioni del genere per poterti mettere alla prova. Tornando al rompicapo in sé, se il minuto di tempo che avevi a disposizione è finito, di seguito potrai trovare i risultati. Ecco quali sono le differenze tra le due immagini.

In cielo, sopra la nuvola bianca della seconda immagine c’è una creatura fantastica in meno; In basso a sinistra sulle sponde del lago, nella seconda immagine, si trova una costruzione in meno; A destra e sotto agli alberi nella seconda immagine manca un telo bianco, presente nella prima; Lungo le scale che portano al castello si può notare l’assenza di una decorazione nella seconda immagine.

E te, sei riuscito a trovarle tutte?