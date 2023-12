Alessandra Celentano beccata così fuori dagli studi di Amici, è irriconoscibile: cosa stava facendo l’insegnante

Alessandra Celentano in questi giorni si è goduta le vacanze natalizie. L’insegnante di Amici è stata vista in giro per la città ed è apparsa irriconoscibile. Scopriamo insieme cosa stava facendo.

Coreografa e ballerina, dal 2003 Alessandra Celentano è la temutissima insegnante di danza di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Non c’è edizione in cui la maestra non si scagli contro qualche allievo, reo di non avere le caratteristiche fisiche e tecniche per approdare in questo mondo. Attualmente la stiamo per esempio vedendo assegnare numerose sfide e prove a Nicholas, membro della squadra di Raimondo Todaro.

Ma nel corso delle edizioni sono stati diversi i ballerini finiti nel suo mirino. Tra questi vi era persino Stefano de Martino, che partecipò al programma nell’anno in cui trionfò Emma Marrone. Nata a Milano nel 1966, nella sua carriera Alessandra Celentano è stata prima ballerina nell’Aterballetto e maîtresse de ballet nei più prestigiosi teatri d’Italia.

La Scala di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma e il San Carlo di Napoli sono solo alcuni. Successivamente è entrata nel cast di Amici dove, insieme a Rudy Zerbi, durante le puntate del serale forma la coppia dei ‘più fighi della tele’.

Alessandra Celentano avvistata fuori dalla scuola di Amici così: l’insegnante in versione inedita

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessandra Celentano è stata sposata per alcuni anni con Angelo Trementozzi, commercialista e docente universitario. Non si sa però molto della sua situazione sentimentale attuale, anche se non mancano le foto in compagnia della cugina Rosita Celentano, figlia del cantante Adriano. Le due infatti sono inseparabili e spesso mangiano insieme. Sui social, il profilo Instagram dell’insegnante di Amici è molto seguito, al punto che vanta circa 570 mila follower.

In occasione delle festività natalizie, il talent si è preso alcuni giorni di pausa e non sta andando in onda. I ragazzi sono tornati a casa per festeggiare con le proprie famiglie e anche gli insegnanti sono stati visti nelle loro città. In particolare, sul web è stata postata una foto che ritrae la maestra in compagnia della cugina mentre si trovano su un pullman.

Le due sono quasi irriconoscibili, dato che portano grandi occhiali da sole e un cappello di lana che copre loro la fronte e i capelli. Lo scatto è stato postato sul profilo Instagram di Rosita ed è accompagnato da una didascalia: “E noi ci muoviamo in bus“. Amici riprenderà la programmazione dopo l’epifania, con la puntata di domenica 7 gennaio 2024. Solo allora potremmo rivedere in onda la maestra.