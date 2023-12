Vivi di stipendio in stipendio? Tieni sotto controllo le tue finanze con un semplice esercizio mentale

Non hai nulla da parte e vivi di stipendio in stipendio? Con un semplice esercizio mentale terrai sotto controllo le tue finanze.

Nulla è facile, ma tantomeno impossibile. Compreso il tenere sotto controllo i propri soldi e risparmiare. Un semplice esercizio mentale può cambiarti la vita.

Risparmiare non è sicuramente semplice. Tuttavia, non cadiamo nell’errore di demoralizzarci e convincerci che, a causa del carovita, sia ormai impensabile mettere da parte qualcosa ogni mese: non è affatto così. Con uno stipendio medio oggi certamente conservare anche piccole somme ogni mese si fa sempre più difficile, ma non è certamente impossibile.

E, siccome avere un “cuscinetto morbido” su cui atterrare in caso di emergenze è importante, dobbiamo imparare a risparmiare. Che si tratti di milioni di euro o di poche decine non importa: quando si parla di denaro non bisogna improvvisare, è necessaria una strategia. Grazie ad un esercizio mentale molto facile, mettere soldi da parte diventerà automatico e davvero molto più immediato.

Come tenere sotto controllo le tue finanze

Molti di noi si trovano ogni mese con l’acqua alla gola e il portafoglio vuoto. Eppure, con un semplice esercizio mentale, da ora in avanti non sarà più così e riusciremo sempre a mettere da parte il nostro denaro.

Sei arrivato alla fine del mese e sul tuo conto c’è giusto 1 euro? Non sei l’unico. La maggior parte delle persone vive di stipendio in stipendio e non riesce a mettere da parte niente. Se, però, non hai nulla su cui poter contare in caso di emergenze o imprevisti, saper gestire le tue finanze al meglio allora è fondamentale per non correre il rischio di incorrere in debiti.

Come fare? C’è un modo semplicissimo. Alla fine di ogni mese stampa l’estratto conto sia di quello corrente che della carta di credito. Poi verifica quante spese non ricordi di aver fatto. Ecco, si tratta delle uscite inutili che puoi tagliare. E puoi farlo per una ragione semplice: se non rammenti neanche di averle effettuate, allora significa che per te non erano importanti. Di conseguenza, se una cosa per te non è rilevante, non ha senso spendere del denaro per averla.

A conti fatti ti renderai conto di aver acquistato un maglione che non ti serviva, un paio di scarpe che non ti piacevano nemmeno tanto, di essere andato a vedere un film che ti annoiava o di esserti trovato troppe volte a fare aperitivo senza averne voglia. Insomma, se non ricordi di aver compiuto una spesa, sappi che puoi tagliarla perché per te non è importante. In questo modo vedrai che, di mese in mese, spendendo solo in ciò che veramente conta, riuscirai a risparmiare un bel gruzzoletto.