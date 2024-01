Grande Fratello, copioni per i concorrenti? L’ex gieffina rompe il silenzio e svela la verità

Al Grande Fratello i concorrenti hanno un copione da seguire? Le rivelazioni dell’ex gieffina non sono passate inosservate.

Sono trascorsi poco più di quattro mesi dall’inizio dell’edizione corrente del Grande Fratello. Il programma, cominciato lo scorso settembre, terminerà a marzo dopo praticamente sei mesi di durata. Sono tanti i concorrenti che quest’anno si stanno ritagliando la scena, tra tutti ovviamente Beatrice Luzzi che nei giorni scorsi è stata colpita da un tremendo lutto. Suo padre, infatti, è deceduto, con l’attrice romana che ha lasciato per qualche giorno il reality per poi fare ritorno.

Non solo Beatrice, anche Massimiliano Varrese è sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. Il suo rapporto conflittuale proprio con la Luzzi ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori nella prima parte del reality. Intanto, le rivelazioni di un’ex concorrente hanno sorpreso i tanti fan del programma. Il tutto è avvenuto su Instagram, dove l’ex gieffina ha avuto modo di rispondere ad alcuni commenti dei fan sotto un post.

Grande Fratello, i concorrenti seguono un copione? Ecco le rivelazioni dell’ex gieffina

L’ex concorrente in questione è Sara Ricci, attrice classe ’68 nota per aver recitato in diverse fiction, tra cui Un posto al sole, Sotto la luna, Vivere, Don Matteo, Provaci ancora prof! e Il paradiso delle signore.

Sara Ricci, nelle scorse ore, ha risposto al commento di un’utente che ha sottolineato di essere stata sempre una sua fan, ma al tempo stesso di essere rimasta delusa per il comportamento avuto dalla donna all’interno della casa del Grande Fratello. L’attrice è rimasta in casa circa un mese, non entrando in chissà quali dinamiche e non ricevendo gli apprezzamenti da parte dei telespettatori.

Proprio sotto il commento in questione, ha risposto: “Ho semplicemente recitato“. Ma non è tutto, perché un’altra user ha sottolineato di aver provato gioia per la sua uscita: “Ho desiderato che uscissi perché quella dimensione non era per nulla tua. Rischiava di instupidirti”.

Pronta la risposta di Sara Ricci: “Non ero me stessa. Né quando ero Zen e né quando finto di litigare”. Cosa significano le parole dell’attrice? In molti hanno fatto notare, analizzando le sue dichiarazioni, come la stessa avesse indirettamente ammesso di aver seguito un copione. Sarà andata effettivamente così?