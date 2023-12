Il rimedio definitivo contro il mal di schiena: ecco come farlo passare in un attimo

Soffri di mal di schiena e non sai come togliere questo fastidio? Non temere, abbiamo un rimedio definitivo che potrebbe fare al caso tuo.

Quando parliamo di mal di schiena, in realtà facciamo riferimento a una condizione molto più diffusa di quanto possiamo immaginare e che soprattutto può essere causata da numerosi elementi. Come ad esempio una cattiva postura nel corso della giornata o ancora nelle ore di sonno, così come un periodo di stress particolarmente intenso che si accumula proprio in prossimità della nostra schiena.

Insomma, i fattori possono essere molteplici e in particolar modo il mal di schiena può diventare anche un fastidio e un dolore molto acuto. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo consigliarvi un piccolo trucco che potrebbe fare al caso vostro per riuscire a sciogliere i vostri muscoli e risolvere il problema.

Nello specifico, si tratta di alcuni esercizi che, se eseguiti correttamente e con una frequenza regolare e anche giornaliera, potrebbero avere un impatto non indifferente sulla qualità dei nostri muscoli e soprattutto sul nostro mal di schiena.

Mal di schiena, un trucchetto per dirgli addio

Quella di cui vogliamo parlarvi oggi è una specifica sequenza che, nel caso in cui soffriate di mal di schiena, potrebbe senz’altro fare la differenza. Come prima cosa sdraiatevi su un tappetino in posizione dritta e prendetevi una gamba tra le mani. Dovrete piegarla verso voi stessi, ovvero verso il petto, e subito dopo stenderla in modo dolce e non repentino verso l’alto.

È importante non compiere mosse troppo busche e che potrebbero non sortire, per questo motivo, nessun effetto sul nostro problema. Tramite tale specifica azione, riuscirete a mettere in movimento la vostra schiena senza stressarla ma soprattutto comincerete a sciogliere la muscolatura che copre la catena superiore del corpo. Eseguite l’esercizio per almeno un minuto, non abbiate fretta di terminarlo, e subito dopo lasciate ricadere le gambe verso terra in torsione.

Per tanto, portate la gamba piegata verso il lato opposto del vostro corpo, senza cercare di andare oltre i vostri limiti e fermandovi se sentite la schiena tirare più del necessario. Una volta tornati in posizione dritta, accavallate la gamba su quella rimasta libera e portatele entrambe verso di voi fino a farle toccare con il petto, in quella che potremmo definire una posizione raccolta.

Cercate di mantenere la posizione per almeno un minuto e, se riuscite, di accompagnare il tutto con qualche movimento oscillatorio. Per finire, sciogliete le gambe raccolta tra loro, afferrate la pianta dei piedi con le mani e divaricate le gambe con ancora le ginocchia piegate. Anche questa volta, dovete provare a raggiungere il minuto.