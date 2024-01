La psicologia ti suggerisce questi comportamenti per attirare il vero amore: vale la pena provarci

Vuoi attirare il vero amore a te? Ecco alcuni comportamenti che dovresti mettere in pratica: vale almeno la pena provarci!

Nella vita uno degli obiettivi primari di molti è senza ombra di dubbio quello di trovare il vero amore. Tante volte capita di innamorarsi della persona sbagliata e di non capire, invece, che quella giusta è già “passata”.

In questo articolo andremo ad elencare alcuni comportamenti da attuare per attirare a sé un amore sincero e puro. Siete pronti a scoprirli? Bene, allora non vi resta altro che proseguire con la lettura per poi mettere in pratica i consigli.

I comportamenti da mettere in pratica per trovare il vero amore: parola degli psicologi

Per prima cosa occorre piacersi. Nessuno potrà mai amare una persona che non ama se stessa. Non ha senso commiserarsi, l’importante è accettarsi per quello che si è. Proseguendo, è opportuno capire, a tutti gli effetti, che tipo di partner vogliamo vicino. La chiave per attirare a sé il vero amore sta tutto nel non accontentarsi. Chiaro, no?

Bisogna inoltre cercare la persona giusta nei posti giusti. Sicuramente molti di voi penseranno che i luoghi migliori per incontrare qualcuno siano i locali o le occasioni di festa. Può darsi, ma non sono solamente questi gli ambienti su cui puntare. Ci sono tantissime opzioni in giro, basta solamente attivarsi un po’.

Un altro comportamento da mettere in pratica per cercare il vero amore sta nell’applicare la regola del “doppio appuntamento”. Se il primo incontro dovesse rivelarsi un disastro, cerchiamo di dare un’altra possibilità alla persona in questione. Il primo appuntamento è già di per sé molto stressante perché carico di aspettative, motivo per cui in molti potrebbero comportarsi in maniera anormale. Il consiglio è di organizzare sempre un secondo appuntamento.

Tentiamo, poi, di trovare degli aspetti positivi negli altri. È inutile riempirsi la testa con le solite frasi “l’amore non esiste” o “sono tutti uguali”. Mettiamoci alla prova, usiamo la testa e apriamoci al nuovo abbattendo tutti i pregiudizi. Per cercare di attirare il vero amore, infine, bisognerebbe far di tutto per coltivare i propri hobby: se incontriamo persone che hanno le nostre stesse passioni, tutto potrebbe essere più facile. Non credete?