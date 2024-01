Riempi un barattolo con vino bianco e poi immergici un rametto di rosmarino: svolta importantissima, addio energie negative

C’è un trucco davvero interessante, sconosciuto ai più, che può servire per tutta una serie di contesti. Ecco in cosa consiste .

Sappiamo come nella vita ci si trovi ad affrontare diverse difficoltà e sfide che possono essere veramente fastidiose. Eppure, come si suol dire, a tutto c’è rimedio e ci sono dei trucchi che in qualche modo possono esserci di aiuto in numerose situazioni.

Una delle piante più gettonate, soprattutto in cucina, è il rosmarino, che ha molti più utilizzi di quanto ci si possa immaginare. I suoi usi, infatti, sono davvero parecchi e non riguardano soltanto l’ambito dei fornelli, ma ben altro.

Tra le tradizioni legate a questo tipo di pianta, ce n’è una in particolare che desta una certa curiosità. Si tratta di un rimedio che prevede di prendere un barattolo e riempirlo di vino bianco, dopodiché immergervi del rosmarino. Sarebbe un antico segreto delle nonne, ma quali benefici apporterebbe? Scopriamolo insieme.

Rosmarino immerso in un barattolo di vino bianco: a cosa può servire

Questa pratica considerata un vero e proprio rimedio della nonna, era già eseguita nell’antichità, tra Romani e Greci, che usavano rami di rosmarino per fare commemorazioni di vario tipo, inerenti memoria, amore, vita e morte.

Secondo una leggenda, il profumo del rosmarino era in grado di scacciare le energie negative o di mandare via il malocchio. La pianta, attualmente, si usa in cucina ma anche come rimedio curativo. Il trucco che consiste nell’immergerla in un barattolo di vino bianco ha l’obiettivo di creare uno speciale elisir, facilissimo da preparare.

Nello specifico, bisogna procurarsi dei rametti di rosmarino e un barattolo che possa contenere 500 ml di vino bianco. I primi devono essere immersi nel contenitore, successivamente si dovrà versare il vino bianco. Dopodiché, bisogna sigillare il barattolo e tenerlo in un luogo fresco e asciutto per 7 giorni. In questo lasso di tempo, le proprietà del rosmarino si mixeranno a quelle del vino.

Ogni giorno il barattolo va agitato. Trascorso il tempo necessario, il vino sarà da filtrare e versare in una bottiglia, tenendo i rami di rosmarino. Una volta pronto, si potrà bere un bicchierino di questa soluzione due volte al giorno: aiuterà a disintossicare il proprio corpo, regolare la pressione del sangue, abbassare il colesterolo. In inverno, l’elisir può essere utile per scaldare mani e piedi. Contribuisce anche a rafforzare il sistema immunitario.