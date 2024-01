Esistono 5 tipi di “personalità sociali”: scopri la tua in base al segno zodiacale

Ce ne sono di diverse e caratterizzanti: ecco qua è la tua personalità sociale in base al segno zodiacale di appartenenza.

Ognuno di noi è diverso in termini di comportamenti, ambizioni, approcci e modi di reagire alla vita. Tuttavia, esistono dei tratti in comune che possono collegare numerose tipologie di persone.

Certo, con le dovute sfaccettature esistono delle correlazioni davvero interessanti e intuitive. Ma oggi vogliamo mostrarti quelle che, secondo gli astrologi, sono 5 tipi di personalità sociali che possono categorizzare gli esseri umani. Ecco quale potrebbe essere la tua in base al tuo segno zodiacale.

A quale personalità sociale appartieni?

La prima categoria sociale è chiamata dagli astrologi “il lettino“. Il nome in questo caso può aiutare a capire che si tratta di un gruppo a cui appartiene chi ama il comfort. Ecco che troviamo quindi il segno del Toro, il quale si sente a proprio agio in condizioni in cui può finalmente rilassarsi. Ma anche quello del Cancro. Questi si sentono più sicuri sotto una coperta calda e con un cuscino morbido che li fa stare comodi.

La seconda personalità sociale è quella del “connettore”. Appartengono a questa categoria coloro che sono del segno dei Gemelli, i quali vivono per unire i punti e risolvere intrighi. Anche chi è del segno della Bilancia appartiene a tale gruppo. Così come i Pesci, molto empatici e amanti delle relazioni. La terza categoria, proseguendo, è quella del “pensatore”. Qui troviamo lo Scorpione, segno tradizionalmente riflessivo e pacato. Ma può essere inserito anche il Capricorno.

Si tratta di un vero e proprio donatore di energia positiva. Ama socializzare e impegnarsi in conversazioni profonde. L’ultimo che appartiene a questo gruppo è l’Acquario. Anche in tal caso stiamo parlando di un segno aperto alla conversazione e al contatto fisico. La quarta categoria è quella dell’“ape indaffarata”. A questa appartiene solo il segno della Vergine, caratterizzato dall’incredibile voglia di fare e dalla propensione al lavoro.

La quinta e ultima personalità sociale è quella dell’“intrattenitore”. Nemmeno a dirlo, si tratta dell’anima della festa. Qui ci troviamo ovviamente il segno dell’Ariete, che può contare sulla sua incredibile energia vibrante e capacità di coinvolgere gli altri. Ci sono anche Leone e Sagittario. Queste persone garantiscono un divertimento costante, senza mai un secondo di noia. Hanno una forza vitale travolgente e riescono a coinvolgere chiunque.