Indovina la parola nascosta, hai 3 indizi: sembra facile, ma prova a farcela in 10 secondi

Hai una mente brillante? Allora mettila alla prova risolvendo questo enigma in soli 10 secondi! Ce la farai?

Non c’è niente di meglio di un bell’enigma per risvegliare la mente e le capacità deduttive. Il test che ti proponiamo oggi ti sfida a suon di immagini. Infatti, ti diamo tre indizi visivi che dovrai decifrare e interpretare in modo tale da giungere ad una parola che li colleghi tutti.

Gli indizi che ti mettiamo a disposizione sono i seguenti: un mal di schiena, alcuni libri, una scuola. Quale potrebbe essere la parola che si nasconde dietro ad essi? Cerchiamo di ragionare insieme.

Allena la tua mente con l’enigma da risolvere: indovina la parola misteriosa

Guarda bene i tre indizi e cerca di focalizzarti su di essi. Il primo, ovvero il mal di schiena, potrebbe sembrare fuori luogo. Del resto, quale può essere la connessione con gli altri? Forse stiamo parlando di un ambito medico? Questo disturbo molto spesso viene associato ad un peso eccessivo o ad un carico che grava pesantemente sulla schiena. Ciò potrebbe farci intendere che la parola nascosta è un qualcosa che portiamo con noi, in maniera letterale oppure simbolica.

Passiamo all’indizio seguente: i libri. Questo ci riporta immediatamente al mondo dell’istruzione e della conoscenza. Del resto, la prima potrebbe essere un peso, così come la seconda. Forse in un certo qual modo potrebbe collegarsi con il mal di schiena? L’ultimo indizio è la scuola ed è cruciale. Si tratta del luogo per eccellenza della conoscenza e dell’istruzione ed è lì che possiamo trovare molti libri ed il peso della cultura. Ragionandoci sopra, quindi, siamo vicini a capire qual è il legame tra il mal di schiena, la scuola ed i libri.

La nostra parola nascosta comincia ad emergere chiaramente: si tratta di “zaino”. Gli studenti, che li hanno sempre con sé carichi di libri, spesso soffrono di mal di schiena a causa del peso che trasportano giornalmente. Dunque, i tre indizi si collegano in unica risposta logica.

Negli ultimi tempi il peso dello zaino è diventato un tema di crescente preoccupazione che ha portato ad approfondire alcuni studi. I bambini e gli adolescenti sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi che può avere un carico del genere, soprattutto per quanto riguarda le spalle e la colonna vertebrale che sono ancora in fase di sviluppo.

Il peso dello zaino dovrebbe essere non più del 10% rispetto a quello corporeo dello studente, tuttavia spesso si arriva anche al 20%. Bisogna imparare ad organizzare bene le proprie borse e portare solo il necessario e magari anche usufruire della tecnologia in modo tale da portare più libri in un unico dispositivo elettronico. Sei riuscito a decifrare questo enigma in soli 10 secondi? Se si, sfida anche i tuoi amici e scopri chi ci mette meno tempo!